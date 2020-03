Ajustan operatividad por Covid 19

Ante el registro del primer caso de Coronavirus en Sonora (Covid-19) el Gobierno del Estado mantendrá actividades esenciales y fortalecerá sus acciones, mientras que las no esenciales podrán hacerse desde casa, aseguró Natalia Rivera Grijalva, jefa de la oficina del Ejecutivo Estatal.

Añadió que el Gobierno del Estado no para sus actividades, y el personal en actividades no esenciales, se va a reorganizar para fortalecer las acciones de la Secretaria de Salud, ya que la ejemplo de ello la suspensión de clases y decisiones ejecutivas al interior de Gobierno del Estado.

«La gobernadora, desde ella misma, está instruyendo para que todos los servidores públicos nos reorientemos y nos pongamos al servicio de este reto que está enfrentando el estado y la sociedad, estamos en ese proceso y en reunión de Gabinete se iniciará ese proceso, para que se fortalezcan las actividades esenciales, y todo lo que sea actividad esencial no solamente se siga dando sino que se fortalezca», aseveró.

Rivera Grijalva agregó que en reunión de Gabinete la gobernadora Pavlovich analizará las acciones a seguir en cada dependencia para continuar brindando atención oportuna a los ciudadanos.

La jefa de la oficina del Ejecutivo Estatal comentó que en las distintas oficinas el personal contará con insumos sanitizantes para mantener la higiene y en caso de que alguien se encuentre en situación de vulnerabilidad se le permitirá continuar con sus labores desde casa.

«Todo el personal del Gobierno del Estado está al servicio de la gente, los ciudadanos lo que esperan de nosotros, y la gobernadora lo va hacer, es enfrentar el reto, todos los servidores públicos que necesitemos reorientar nuestra actividad para fortalecer acciones esenciales de atención a la ciudadanía lo habremos de hacer, la gobernadora lo va a fortalecer esta instrucción en reunión de gabinete», indicó.

Para que los ciudadanos que tengan que hacer algún trámite también se resguarden en casa, 70 servicios estatales de los más importantes pueden hacerse en línea.