Afecta cierre de locales a policías auxiliares

Son 180 trabajadores los que por el momento están desempleados por la suspensión de eventos y el cierre de negocios como bares, cantinas, antros y restaurantes

Policías auxiliares de Seguridad Pública Municipal se manifestaron ayer frente a Palacio Municipal para solicitar a las autoridades se les apoye de manera económica para poder solventar estos días que se mantenga la contingencia de salud y que no hay trabajo para ellos.

Francisca Amelia Morales, quien desde hace 18 años labora como Policía Auxiliar, manifestó que son 180 trabajadores los que por el momento están desempleados por la suspensión de eventos y el cierre de negocios como bares, cantinas, antros y restaurantes como medida preventiva para evitar el contagio del coronavirus, por lo que piden el apoyo de las autoridades para salir adelante estos días de cuarentena.

«Todos tenemos que pagar servicios, que comer y pues, ahorita estamos en cuarentena; nosotros no estamos pidiendo que abran las fiestas, que quiten esa Ley, no, nos acercamos al Ayuntamiento para pedir apoyo económico, dijo.

Buscarán vínculo con empresarios

Autoridades de Seguridad Pública Municipal dialogaron con el grupo de manifestantes quienes se comprometieron a buscar un vínculo con empresarios para que presten sus servicios cuidando los negocios cerrados para evitar daños en tanto pasa la contingencia sanitaria.

El director administrativo de Seguridad Pública Municipal, Manuel Guerrero dijo que buscarán el apoyo de los empresarios para vincular a los policías auxiliares con el respaldo de la Corporación para que vigilen los comercios durante esta contingencia de salud.

«Vamos a vincular con empresarios, pedirle el apoyo porque hemos visto locales, restaurantes, centros de trabajo solos, entonces puede ser un área de oportunidad para ellos para que vigilen, es un velando los intereses de estas personas en el tiempo que estén cerrados», expuso.