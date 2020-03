Acuerdan apoyo para personas vulnerables

Con trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la República mediante estrategias de prevención y apoyo a trabajadores, grupos vulnerables y a pequeños comerciantes, fijos y semifijos, se hará frente a los efectos del Coronavirus (Covid-19) en Sonora, acordó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En un encuentro en San Luis Río Colorado para la supervisión de obras del Programa de Mejoramiento Urbano, la gobernadora Pavlovich agradeció al presidente López Obrador escuchar una de las preocupaciones que ha expuesto para apoyar con recursos a pequeños vendedores que prácticamente viven al día, y que hoy, ante la pandemia del Covid-19, están siendo los más afectados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a nivel nacional se otorgarán un millón de créditos por el orden de 25 mil pesos para uno, para vendedores formales e informales.

“Ahora, con la crisis del Coronavirus vamos a ampliar ese programa, pero ya tenemos los cimientos, ya sabemos cómo hacerle, no es improvisar nada, lo mismo en el caso de las tandas; este año pequeños créditos para 500 mil comerciantes, artesanos, los que se buscan la vida, como pueblo, los que trabajan en la llamada economía informal, 500 mil; pero como se nos va venir muy fuerte la crisis económica vamos a otorgar un millón de créditos más, de 25 mil pesos, a un millón de pequeñas empresas, es una inversión adicional de 25 mil millones de pesos”, dijo el mandatario nacional.

Ante el llamado que hizo la gobernadora Claudia Pavlovich a los patrones, para que sean solidarios con sus trabajadores y les permitan irse a su casa con un ingreso, el presidente López Obrador se sumó a este mensaje y pidió de igual manera que los empresarios ayuden a sus empleados.

“Esta crisis, esta pandemia, no la vamos a resolver en los hospitales, lo tenemos que resolver en los hogares con la prevención, lo que aquí recomendaba la gobernadora, si no tenemos necesidad de salir, vamos a mantenernos en nuestra casa. Yo también me sumo al llamado que hace la gobernadora de Sonora para que los empresarios ayuden, que les den permiso a sus trabajadores con goce de sueldo y con sus prestaciones”, indicó el presidente López Obrador.

Asimismo, destacó el trabajo que en materia coordinada realiza con la gobernadora Pavlovich. “De nuevo muchas gracias a la gobernadora Claudia, que ha sido muy fraterna, muy solidaria. Estamos trabajando juntos, de manera coordinada”, subrayó el mandatario nacional.

La gobernadora Pavlovich reiteró el llamado a la población a que permanezca en sus hogares, al ser la estrategia de distanciamiento social #QuédateEnCasa la mejor herramienta para hacer frente a esta pandemia, y pidió a los patrones y dueños de empresas en Sonora, permitir a sus trabajadores permanecer en sus casas durante la contingencia.