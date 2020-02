Trump culpa a los demócratas por brote de coronavirus en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump culpó a los demócratas y sus politícas de migración como los responsables de la llegada del coronavirus al país norteamericano.

Trump tuiteó que los demócratas “que No Hacen Nada” sólo perdieron el tiempo en el juicio político y en “cualquier otra cosa que pudieran hacer para que el Partido Republicano se viera mal”, mientras defendió su propia respuesta, que muchos demócratas han considerado lenta y dispersa.

“Están haciendo todo lo posible para infundir miedo en las personas, y creo que es ridículo, y creo que tienen muy mala reputación”, dijo Trump más tarde a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir para un mitin de campaña en Carolina del Sur. “Entonces algunas personas nos están dando crédito y otras no. Pero los únicos que no lo hacen, no lo dicen en serio. Es pura política. Es política”.

A pesar de la ansiedad por la expansión del brote del COVID-19 en Estados Unidos, Trump defendió el viernes las medidas adoptadas por el poder ejecutivo y arremetió contra los demócratas que han cuestionado su gestión de la amenaza, calificando las críticas como un nuevo “engaño” para socavar su liderazgo.

Poco antes del discurso de Trump, las autoridades de salud confirmaron un segundo caso en territorio estadounidense en una persona que ni viajó al extranjero ni tuvo contacto directo con ningún infectado.

El presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, dijo que la economía de la nación sigue siendo fuerte y que los encargados de dictar las políticas “utilizarán nuestras herramientas” para respaldarla si fuese necesario.

Los mercados financieros, ya a la baja, volvieron a resentirse el viernes, mientras que los temores por el virus dejaron tiendas vacías, cerraron parques de entretenimiento, cancelaron eventos y redujeron drásticamente el comercio y los viajes.