“Toman” alumnos instalaciones de Agronomía

Los estudiantes de la Universidad de Sonora demandan mejor transporte, equipo e instalaciones

Estudiantes de la escuela de Agronomía de la Universidad de Sonora (Unison) se manifestaron ayer frente a las instalaciones ubicadas en la carretera a Bahía de Kino, en demanda de la solución a varias necesidades que han planteado en varias ocasiones sin recibir respuesta, por lo que demandaron la presencia del rector de la institución.

El grupo de inconformes colocó pancartas en la entrada a las instalaciones de la facultad y también se colocaron sobre la carretera 100 que conduce a Bahía de Kino, lo que ocasionó problemas viales.

Los alumnos Ricardo Salazar y Hernán Moreno, a nombre de sus compañeros, manifestaron que tienen problemas con el camión de la Unison que los traslada, el cual es insuficiente para movilizarlos.

La protesta en la que también participaron alumnos de Veterinaria, se derivó porque en varias ocasiones han solicitado solución a la falta de equipo, de internet, reactivos y hasta de agua en baños, sin recibir respuesta.

Lamentaron que a pesar de que son más de mil alumnos de ambas carreras, solo tienen cinco autobuses para movilizarlos hasta el kilómetro 21 donde se ubican las instalaciones, lo que ocasiona que viajen en forma insegura y en varias ocasiones han estado a punto de sufrir accidentes.

Salazar señaló que hay aulas sin cañones ni bocinas, así como laboratorios obsoletos con instrumentos que no funcionan; los baños no cuentan con agua y algunos fueron clausurados desde hace años, además no hay Internet en las aulas.

Sin embargo, lo más agravante para los alumnos es que la tecnología con la que cuentan los estables es obsoleta y no se tiene la maquinaria agrícola necesaria, asimismo nunca hay presupuesto para prácticas, además de la falta de autobuses.

Los alumnos advirtieron que de no ser atendidos directamente por el rector Enrique Velázquez Contreras, mantendrán la protesta en el lugar.