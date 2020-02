Tachan de «tonto» a Gustavo Adolfo Infante

La periodista de espectáculos asegura que a su ex colega le molesta el éxito de «Ventaneando»

Pati Chapoy lamentó en una entrevista para TVNotas, que una persona se dedique hablar mal de alguien que lo único que ha hecho es darle la mano, refiriéndose al también periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante quien hace unos meses calificó a la titular del programa «Ventaneando» como una mala periodista.

«Es un señor bastante tonto, todo lo que dice es pura mentira, a él le molesta Ventaneando y que sigamos siendo los líderes en esto», dijo.

«No entiendo la postura de este personaje, yo lo descubrí, le di la oportunidad en ‘El mundo del espectáculo'», recalcó Pati Chapoy.

La Chapoy aseguró que fue ella quien le dio las herramientas necesarias a Gustavo Adolfo Infante (quien trabaja actualmente en Imagen Televisión) para ser alguien en el medio del espectáculo.

«Y es la persona más malagradecida y grosera con la que me he topado, me da mucha pena que se dedique a hablar mal de alguien que lo único que ha hecho es darle la mano, pero así sucede, tratas bien a una persona y luego dice cosas indebidas», comentó.

Pero, ¿por qué Gustavo Adolfo Infante habla mal de ella? La titular del programa Ventaneando (que celebra 24 años ininterrumpidos al aire), manifestó:

«Tal vez es para que lo volteen a ver, su rating es inferior al nuestro, ponerse en ese plan de patadas de ahogado es una tontería», expresó.