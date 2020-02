Suman tres casos por coronavirus

Los tres afectados viajaron juntos a Italia, dos de ellos se encuentran en la Ciudad de México y uno en Culiacán, Sinaloa

La Secretaría de Salud informó que, hasta el momento, se han confirmado tres casos de coronavirus en México, dos en la Ciudad de México y uno en Sinaloa.

Hugo López-Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud, detalló que los tres contagiados son hombres a los cuales se les dará seguimiento en los siguientes 14 días.

Estas personas viajaron juntas a una convención en Italia donde fueron contagiadas.

De acuerdo con la Ssa, el primer caso de la Ciudad de México se trata de un hombre de 35 años que se encuentra hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). El subsecretario de Salud dijo que esta persona podría ser dada de alta el domingo y continuar su aislamiento en casa.

El segundo contagiado en la Ciudad de México tiene 59 años y se encuentra aislado en su domicilio.

Mientras que el tercer contagiado se trata de un hombre de 41 años aislado en un hotel en Sinaloa.

El funcionario afirmó que, pese a los casos confirmados, se ha resuelto no declarar emergencia nacional ni de salud porque aún no es necesario.

En conferencia en Palacio Nacional, indicó que a esta resolución llegaron tras la sesión extraordinaria que realizaron este viernes con el Comité Nacional para la Seguridad en Salud y el Comité Nacional de Emergencia.

«Esto no va a estar en el contexto de una emergencia nacional ni de salud», aseguró.

López-Gatell dijo que no aspiran a mitigar el virus, sino a controlarlo.

«No es posible, en ningún país del mundo, tener cero casos. Lo que se puede es mantener a raya y en buen control la propagación del virus. Tendríamos éxito si logramos mantener en control los pequeños brotes comunitarios», dijo.

Agregó que es posible que esta situación persista por un periodo prolongado y que el virus esté presente en el mundo alrededor de dos años.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud explicó que se plantearon tres escenarios para México, que son situaciones epidemiológicas, pero que no necesariamente ocurrirán los tres.

El escenario uno, que actualmente ocurre en el País, es el momento de la importación y se caracteriza porque hay pocos casos que se contagian en otros países.

En este escenario, indicó, la enfermedad se transmite de una persona infectada que llega al país con sus contactos directos, como familiares, pero no a más personas. Aquí se estima que habría decenas de casos.

El escenario dos consiste en una persona que llega y transmite el virus a dos personas más.

«Esto ya hace más difícil el poder rastrear las cadenas de transmisión porque ya se expande», sostuvo. En este escenario, se tendrían centenas de casos.

También, puede existir el escenario tres, afirmó, en el que ya existan casos en varias regiones del País, agregó