Empiezan con estrategia “Tapabaches”…Aún y cuando está pensando en grande, a la hora de querer rescatar las vialidades de Hermosillo con concreto hidráulico, pero la que no se está esperando a eso, por ya estar empezando con algo, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, y para muestra está que pusiera en marcha el Plan Intensivo de Rehabilitación de Pavimentos 2020, con $100 millones de pesos.

Más menos así está la buena nueva con la que saliera Célida Teresa, al darle el banderazo a ese programa que también han llamado “Tapabaches”, pero que igual incluirá labores de recarpeteo, así como la rehabilitada de cruceros con cemento, el cual se llevará a cabo en los sectores más deteriorados, en lo que son acciones que se harán con recursos propios del Ayuntamiento. De ese pelo.

En lo que es una estrategia de pavimentación que tendrá una duración de tres meses y que por primera vez se enfocará al interior de las colonias, que generalmente no han sido contempladas para esas bacheadas, por siempre canalizarse a las arterias viales más transitadas, con lo que López Cárdenas estará haciendo la diferencia en pro de los hermosillenses en general, pero en especial con los que resultarán beneficiados.

Tan es así que en una primera etapa las cuadrillas bacheadoras de la Comuna y de 15 empresas privadas trabajará en las colonias Sahuaro, Los Ángeles, La Caridad, Insurgentes, Bugambilias, López Portillo, Álvaro Obregón, Villa Bonita, Altares, Palo Verde, Solidaridad, Las Lomas, Nuevo Hermosillo, Los Naranjos, Las Minitas, Montecarlo, Internacional, Los Olivos, Los Jardines y Pueblitos. Así el dato.

O séase que la “Presimun” emanada de Morena así está poniendo manos a la obra para darle respuesta a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía, como es la de mejorar la movilidad de esta Capital, cuando menos tapando el bacherío que hay y que se recrudeciera durante la pasada época de lluvias, lo que se agravó por la falta de “lana”, o presupuesto para hacerle frente a esa repavimentada. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que Célida resaltara que esa rescatada de rúas en los mencionados complejos habitacionales será gracias a lo que los ciudadanos han pagado por concepto del impuesto Predial, de ahí que adelantara que a la inversión anunciada se le sumarán otros $90 millones de pesos después de abril, y que son de esos que ya no serán desviados, por haberse cancelado la concesión del Alumbrado Público.

Por lo que así estará la transformada que estarán haciendo en esa materia, para lo cual de entrada comenzarán con un bacheo en 60 áreas de esta Ciudad del Sol, en las que invertirán $60 millones de pesos, a fin de atender esa problemática, en lo que se concretan las negociaciones que la Munícipe ya ha sostenido con las empresas Apasco y Cemex, tratando de que financien una solución integral. ¿Será?

No obstante y que López Cárdenas ha reconocido que lo que ha frenado el que se cristalice esa propuesta de que se pavimente con concreto, es porque no hay dinero y el municipio ya no tiene margen para endeudarse, de ahí que lo más que han ofrecido, es un pago de $10 millones de pesos mensuales, que es por lo que la han seguido pensando, a partir de las necesidades que le presentaran de pavimentadas.

Habrá más cárcel para los feminicidas…Y por “el horno no estar para bollos”, ante las últimas violentas manifestaciones feministas, los que por unanimidad aprobaron endurecer la penalidad por el delito de feminicidio de 45 a 65 años de prisión, mismo que actualmente era de 30 a 60 años de cárcel, son los diputados del Congreso del Estado, para que por ellos no esté quedando. ¡Zaz!

Al ser es una modificación al Código Penal de Sonora, con la que están homologándolo a la reciente reforma a las leyes federales aprobadas en el Congreso de la Unión, lo que deja en claro que sólo lo están actualizando, con referencia a lo que ya hicieran los legisladores federales, a partir de la exigencia que hay en todo México para que se proteja jurídicamente a las mujeres y se les garantice justicia. ¡Palos!

Porque aún y como lo reconociera el tribuno del Partido Encuentro Social (PES), Carlos Navarrete Aguirre, de que con ese aumento en las penas carcelarias de 15 y 5 años no acabarán con la creciente violencia contra las damas, pero de alguna manera están promoviendo que los asesinos tengan una pena máxima, y se evite que después anden libres y vuelvan a las andadas, o a violentar a las del sexo ex débil.

Ante lo que se saca por conclusión que los congresistas locales únicamente se están adaptando a lo que ya se legislara a nivel Federación, de ahí que adquiera relevancia lo propuesto por el diputado de Morena, Luis Armando Colosio Muñoz, de que sean 80 años tras las rejas los que permanezcan quienes les quiten la vida a una mujer, y que es lo que hasta ahora ha quedado en veremos, al nomás no dársele pa´ delante.

Y sí que amerita que se analicen a conciencia esa fatídica problemática social, por como la diferencia entre la cantidad de casos de feminicidios y homicidios dolosos contra las féminas es mínima, al haber números muy similares entre uno y otro ilícito, siendo en 2016 cuando ambos presentaron la misma cantidad, mientras que en el 2017 y 2018 alarmantemente se tuvo una cantidad mayor de los primeros.

Ratifica Poder Judicial línea de justicia…Al que los hechos sobre los dichos le continúan dando la razón, es al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez Rodríguez, y para prueba está la sentencia de 25 años de cárcel que acaban de dictarle por el delito de feminicidio en grado de tentativa a un sujeto, después de atentar contra su pareja por celos. De ese vuelo.

Toda vez que así está la severidad con la que sentenciaran a Iván Oswaldo “N.”, de 40 años de edad, en un juicio que tuviera lugar en San Luis Río Colorado, por como de las agresiones verbales y físicas contra su compañera sentimental, pasara a atacarla con un arma blanca, provocándole varias heridas, en un intento de homicidio que tuviera lugar el 10 de abril del 2019 en la colonia Campestre. A ese grado.

Ya que aún y cuando Oswaldo no privó de la vida a la víctima, con la que vivía desde hace más de 15 años, incluso procreando una hija menor de edad, lo que se está previniendo con ese fallo condenatorio, que incluye el pago de multas por más de $79 mil pesos, es que eso no llegue a pasar, por como esa clase de relaciones terminan siendo letales, al someter psicológicamente a la agredida. Ni más ni menos.

Y es que como parte de la codependencia que en esos casos se da con el agresor, es que como suele suceder en esta ocasión la mujer negó el ataque que previamente denunciara, inventando que ella misma se provocó las lesiones, lo que fue descartado por el médico de la Fiscalía General de Justicia estatal, al refutarla y comprobar que era imposible ella se las hubiera causado. Así el sometimiento.

En lo que es un proceso que exhibe la sensibilidad con la que están actuando los jueces coordinados por el también magistrado, Gutiérrez Rodríguez, al no ser resoluciones condenatorias aisladas, sino más bien una constante, ya para evidencia está que esa no es la primera en su tipo, o en esas condiciones, del casi centenar que han dictado del 2018 a la fecha, incluso hasta cuando queden a nivel de intento. ¡Órale!

Aún “no están en chino” exportaciones…Con todo y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya emitió una alerta mundial por una posible pandemia de coronavirus, la enfermedad que surgiera en China, lo que es el Estado aún no ha sufrido afectaciones en sus exportaciones hacia a esa Nación asiática, de acuerdo a los ventilado por el secretario de Economía estatal, Jorge Vidal. ¡Qué tal!

Por el contrario Vidal Ahumada asegura que hasta recién lo visitaron dos representantes de empresas que quieren certificar sus plantas para aumentar la oferta de porcicultura hacia ese País, por lo atractivo del precio de ese producto sonorense, de ahí el porque sea la actividad que más movimiento tiene con ese Continente, lo que deja en claro que son unos procesos que para nada “están en chino”. ¡Mínimo!

Es decir que así han continuado los envíos de mercancías, después de que en su momento de forma provisional se suspendieran los acuerdos comerciales pactados con compañías orientales, así como una misión que el pasado mes de febrero encabezaría la gobernadora, Claudia Pavlovich, como representante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Sin embargo el que sí ha resentido una alteración en su funcionamiento es el sector maquilador, en base a lo declarado por el representante de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Gerardo Vázquez, al manejar que ha habido retrasos en la llegada de insumos de por esos lejanos lares, debido a la contingencia sanitaria que ya registró su primer caso en Latinoamérica, por rumbos de Brasil.

Aún así hasta ahora el saldo económico es favorable para Sonora, derivado de lo expresado por Vidal, a pesar de que aún no han podido controlar ese padecimiento, por todavía no encontrarse una vacuna, de ahí que hasta ayer ya había causado 2 mil 600 muertos y 80 mil infectados en más de 40 naciones, lo que habla de que así de cambiante está el panorama, por lo que ahora sí que todo puede pasar. ¿Qué no?

