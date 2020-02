No se mete en líos feministas diputada

No se mete en líos feministas diputada…La que vaya que dio muestras de estar muy centrada y ubicada, es la diputada priísta, Nitzia Gradías Ahumada, como para no haberse “metido en camisa de once varas, a la hora de ser cuestionada sobre la reciente vandálica marcha feminista realizada en esta Capital naranjera, al limitarse a proponer en lugar de condenar ese movimiento de mujeres. ¡Zaz!

A ese grado es que mostrara tablas la también actual presidenta del Congreso del Estado, en la comparecencia que ayer tuviera ante los integrantes del Grupo Compacto de Columnistas Políticos, por la posición propositiva que asumiera al solidarizarse con esa manifestación femenil contra los feminicidios, pero a partir de una actitud de sumarle con un accionar legislativo desde la Cámara de Diputados.

Porque con todo y los peros de los que ha sido blanco esa rebelión, lo que es la joven legisladora originaria de Cananea se enfocó en el trasfondo de esa violenta inconformidad expresada, en su mayoría por jovencitas que llegaran al punto de cometer destrozos y derribar la puerta principal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), además quebrar vidrios y quemar documentos. De ese pelo.

Para el caso es que Nitzia Corina pasara por alto las versiones que han surgido, del como se contaminara esa protesta que de origen es auténtica, con la llegada de infiltradas de la Ciudad de México que han participado en las marchas escenificadas en guachilandia, y por su parte se pronunciara por entre otras cosas promover una seria de iniciativas legislativas que aumenten las penas contra los feminicidas.

De ahí que también abogara porque el delito de la violencia contra la mujer se tipifique como grave, a fin de que los agresores no salgan bajo fianza, pero apuntillando que cada ámbito deberá hacer su chamba, para que realmente se haga justicia en pro de ese sector de la población que en el último tiempo ha sido más agraviada y violentado, que es por lo que ya se haya radicalizado esa eterna demanda.

Motivo por el cual es que ese caliente tema del momento es el que resaltara en la exposición que tuviera la congresista de 31 años, y quien es licenciada en Negocios Internacionales, aún y cuando ventilara que desde su trinchera a la que llegara por la vía plurinomial, a concretada algunas iniciativas que ya se han convertido en programas y con presupuesto incluido, para pasarlas del dicho al hecho, o hacerlas realidad.

Pues antes de incursionar en la polaca, Gradías tuvo una formación y experiencia profesional en la iniciativa privada, sobre todo en el rubro maquilador, que es donde empezó a explotar la habilidad que tiene para la promoción, de ahí que sea de los nuevos cuadros del PRI que en la pasada elección diera la sorpresa, al ser incluida como candidata “pluri” en la quinta posición, a pesar de no ser muy conocida.

Casi por nada es que confesara que nunca pensó en llegar por el lugar en que la colocaran, pero que ante la debacle que sufriera el tricolor, es que alcanzara a quedar en la curul que hoy en día ocupa, y que sin ser muy mediática, es de las que ha estado dando resultados, según se deduce de los saldos a favor que presentara, pero además dejando constancia de tener sensibilidad, visión y tacto para saber operar.

Evita criminalizar protesta la “Gober”…Ahora sí que contrario a los que se han ido por las consecuencias, o los desmanes provocados el pasado domingo por los colectivos feministas y marchistas, quien se esta yendo a las causas que propiciaron ese vandalismo, es la gobernadora Claudia Pavlovich, por a su juicio ser lo que debe indagarse, antes que de buenas a primeras juzgar, o criminalizar. ¡Órale!

Y es que desde la óptica planteada por Pavlovich Arellano, no debe castigarse a las responsables de los daños ocasionados en los distintos edificios públicos, entre ellos el del Poder Judicial estatal, sino que más bien hay que entender que esa lucha inició hace mucho tiempo y que todas en algún momento de su vida, o en determinado lugar, han sido víctimas de algún tipo de agresión. Ni más ni menos.

Pero para que quedara más claro es que ponderara que: “Yo no voy de ninguna manera a calificar, no voy a dividir, yo lo único que es mi postura es preguntar cuáles son las causas que originan todo esto y esa es la gran reflexión a la que les llamo hacer a todas, yo estoy en el tema de que la lucha ha sido por mucho tiempo, todas de alguna manera hemos vivido algún tipo de violencia”. ¿Cómo la ven?

No en balde es que por encima de eso todavía ponderara y pusiera como muestra su experiencia, al señalar con dedo de fuego que ella misma ha sufrido violencia de género y política en el pasado reciente, al ejemplificar que antes de ser Mandataria Estatal vivió situaciones difíciles por actos que violentaron su imagen pública dentro de la grilla, de ahí que se sienta identificada con esa desesperación y dolor.

Por ese motivo es que reiterara que ya antes había anunciado que se sumaba a la paralización “Un Día Sin Nosotras”, que tendrá lugar en México el venidero 9 de marzo, de ahí que de la misma manera cualquier mujer que trabaje en el Gobierno del Estado puede participar de esa forma, lo que hace intuir que ya no se procederá legalmente contra esa manifestada, como previamente ya lo adelantara la Fiscalía Estatal.

Continúa siendo ¡un buen ejemplo! el C5i…Y el que ha seguido siendo un ejemplo no sólo en el País, sino ahora también en el plano internacional, es el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), que opera la Secretaría de Seguridad estatal, por como esta vez se lo mostraran a la embajadora del Reino Unido, Corin Robertson, que anda de gira por Sonora.

Por lo que ahí tienen que el secretario de esa área, como es el apuntalado de David Anaya, es el que le presumiera a la diplomática de esa Nación ese modelo tecnológico con el que se combate al hampa, eso durante la vista que realizara por estas tierras para fortalecer los lazos de cooperación mundial en materia de seguridad, y educación, y para lo cual realizó un recorrido por el ya famoso C5i. ¡Qué tal!

Para ese efecto es que Anaya Cooley le explicara de viva voz y de primera mano a Corin, el como funciona dicho centro que utiliza 2 mil 500 cámaras de videovigilancia en todo el territorio sonorense, para prevenir y atender los hechos delictivos que se presenten, el cual está enlazado con el número de emergencia del 911, para ofrecer una oportuna respuesta a todas las llamadas de auxilio que se reciben.

Razón por la cual es que cuentan que Robertson, que también tuvo un encuentro con académicos y autoridades estatales, en las instalaciones de la Universidad de Sonora (Unison), donde las manda a enseñar el rector, Enrique Velázquez, dizque “se quedó con el ojo cuadrado”, al escuchar la explicación de David José, por la forma en que “tienen ojos por todos lados” para rastrear a los delincuentes.

Esa es la buena impresión que comentan que causaron con la operatividad y funcionamiento del C5i, que por algo ya ha sido retomado a nivel nacional, por la efectividad que ha tenido y que ha sido reconocida por la Federación, por lo que muy seguramente que es algo de lo que la funcionaria europea ayer debió haberle resaltado a la Ejecutiva, Claudia Pavlovich Arellano, en el marco del convenio que ayer firmaron.

Despeja dudas sobre paro la “Presimun”…Quien ya despejó las dudas que había, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, respecto a si se les descontaría el día a las empleadas municipales que participarían en la paritis ya identificada con la frase ¡el 9 las mujeres no se mueven!, al anunciar que se determinó no aplicarles esa de$contada, como el tampoco sancionarlas. De ese tamaño.

Ya que contrario a lo que inicialmente dijera, de que primero estaban la talacha, ahora declaró que: “La premisa es respeto y tolerancia, así que respetaremos a las funcionarias que decidan no presentarse a trabajar ese día, a quienes aseguramos no habrá ningún descuento ni sanción, pero es importante estar conscientes de nuestras responsabilidades”, como diciendo, por mi parte yo me mantengo en lo dicho.

Toda vez que con eso Célida Teresa dio a entender que lo que es ella sí se presentará a chambear, porque bajo su consideración las funcionarias y funcionarios del Gobierno tienen el compromiso y una responsabilidad mayor, que es la de servir a la ciudadanía al formar parte de la administración para lo que fueron contratados y electos, de ahí que quienes también vayan podrán portar un distintivo como símbolo.

Porque a decir de López Cárdenas, la misión es la cumplir con esa obligación laboral, por ser funciones que no pueden descuidarse, porque eso va en perjuicio de la ciudad y sus habitantes, aunado a que existen reglamentos, normas y códigos de ética que rigen a los servidores públicos, con la finalidad de que cumplan con desempeñar el cargo, por ser algo por lo que les pagan, y muy bien. ¡Glúp!

Más menos así es como la “Presimun” emanada de Morena les recordará el deber que tienen con Juan Pueblo, independientemente de que moralmente refrendara su respaldo a favor de toda manifestación tendiente a contrarrestar cualquier tipo de violencia, y en especial contra las féminas, al ser de la idea de que es una tarea de todas y todos fortalecer las condiciones para que los hombres y mujeres vivan en paz.

