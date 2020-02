Cunde mal ejemplo de marchas feministas

Les sale al quite a las marchistas alcaldesa

Va de escándalo en escándalo un diputado

Ahora ¡hasta bebé! muere en una balacera

Cunde mal ejemplo de marchas feministas…Y sí que ya cundió el ejemplo de las feministas de la Ciudad de México, en eso de caer en los excesos al manifestarse contra los feminicidios, por como una dominguera marcha que realizaran en Hermosillo terminara con actos vandálicos ante la sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), en lo que fuera un hecho inédito, o nunca antes visto.

Es por eso que ante ese acto de barbarie y radical las especulaciones no se hicieran esperar, y más después de que un grupo de mujeres encapuchadas, y a todas luces de choque, e incitadoras, se infiltraran entre las marchistas para causar esos desmanes, de ahí que terminaran derribando la puerta principal y de acceso del STJE, además de quebrar vidrios, irrumpir en los juzgados y quemar documentos. De ese pelo.

O séase que así estuvo ese movimiento incendiario, el que no por nada ya se diga que tuvo “patrocinio”, por como las manifestantes llegaran a tanto, después de iniciar el recorrido en el Museo de la Unison y por varias céntricas calles de esta Ciudad del Sol, para concluir ante la Plaza Bicentenario, contigua al Congreso del Estado, luego de pasar por diferentes edificios públicos que pintarrajearon y vandalizaron.

No por nada es que la condena ciudadana y generalizada no se hiciera esperar, al considerar que podrán ser muy justas las demandas que enarbolaran, pero lo que es injusto es la forma en que lo hicieran, porque al dañar esos inmuebles oficiales se afecta la operatividad de los mismos y el servicio que se le presta a la población, por como en esta ocasión llegaran al punto de prenderle fuego a documentación. ¡Zaz!

Y es que de acuerdo a las imágenes y videos que se difundieran de ese “levantamiento” desestabilizador, hasta parecía que se esta viendo una rebelión de otra parte del mundo, donde son comunes esos destrozos, y no por estos lares, de ahí porque ya ayer el presidente del STJE, Francisco Gutiérrez Rodríguez, lamentara lo sucedido, al ventilar que respalda la protesta, pero no la violencia. Ni más ni menos.

Sin embargo lo que es el también magistrado no cayó en la provocación al ser cuestionado sobre ese violento acontecimiento, al señalar con todas sus letras que se abocarán a asear la casa para retomar el trabajo, y que ya una investigación le correspondería a la Fiscalía General de Justicia estatal, al asegurar que ellos tienen la conciencia tranquila, por estar haciendo bien su chamba. De ese tamaño.

Con todo y que es una agresión contra las instituciones que no debería quedar impune, por no valerse que en nombre de la justicia hagan y deshagan, aunado a que lo que mete ruido es que retomaran como bandera casos en los que ya se dictara una sentencia ejemplar, como el de Raquel Padilla Ramos, por lo que así están las dudas contra esa marchada, con la que al final lograran un efecto contrario. ¡Ñácas!

Ya que como dijera Gutiérrez Rodríguez, tal parece que al ente que representa ya lo han agarrado de su Villano Favorito, por ser una película que se ha repetido cada vez que se han manifestado, aún y cuando son de los que más han dado resultados en ese ámbito de juzgadores, y reconocidos por propios y extraños a nivel nacional, como lo prueban las sentencias dictadas hasta ahora contra feminicidas. ¡Órale!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Les sale al quite a marchistas alcaldesa…Ahora sí que lejos de darles por el lado, por el solo hecho de ser mujer, la que vaya que “les puso el dedo en la llaga” a las féminas que marcharan el pasado domingo, es la alcaldesa Celida López Cárdenas, al mandarles a decir que no deben confundir el derecho a exigir y manifestarse, con el derecho a vandalizar como lo hicieron. De ese vuelo.

En esos términos estuvo el posicionamiento asumido por Célida Teresa, a raíz de la condena dividida que generara esa sublevación femenil, de ahí el porque es que advirtiera que la autoridad estatal debe actuar conforme a la ley contra quienes resulten responsables, por ser las menos las que provocaron esos desastres, por como la mayoría lo hiciera pacíficamente y de una forma libre. ¿Cómo la ven?

Es por lo que López Cárdenas no tuviera empacho en decir que: “Lamento profundamente que la violencia sea la expresión del dolor y la frustración. No podemos confundir el derecho a exigir y manifestarnos al derecho a vandalizar y afectar los bienes y edificios públicos”, en lo que una postura con la que sí que le sobra la razón, por el perfil que exhibieran algunas de las manifestantes. ¡Vóitelas!

Así de clara y contundente es que se le escuchara a la munícipe emanada de Morena, al expresar que:

“Hoy participaron cientos de mujeres libres en Hermosillo que apoyan el movimiento que lo hicieron de manera pacífica, la exigencia pública es a identificar y señalar a aquellas que dan paso al frente y violentan el movimiento”, por lo que así “les está dejando la pelotita en la mano” a los investigadores.

Y ciertamente que debe sentarse un precedente al respecto, o en torno a esa insurrección, a fin de que no vuelva a repetirse, porque una cosa es que puedan salir a protestar, pero otra muy diferente es que “se salgan” a la hora de hacerlo, como esta vez lo hicieran, de ahí el porque recibieran el repudio de las mayorías, y no es para menos, por su derecho terminar donde empieza el de los demás. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Va de escándalo en escándalo diputado…Quien está claro que ya tocó fondo por ir de escándalo en escándalo, es el ex boxeador y aprendiz de diputado del Partido del Trabajo (PT), Orlando “El Siri” Salido, quien tal pareciera que “quedó tocado”, como para seguir perdiendo los estribos, luego de que de nuevo a punto “cohete”, o alcoholizado, ahora golpeara a empleados de un antro de Obregón.

A ese extremo es que han llegado los desfiguros y hechos violentos en los que ha continuado incurriendo el exhibido levantadedos de ocasión, si se analiza que ya antes también aflorara que agredió a su esposa en el 2018, y luego el año pasado se le ventaneó por robar “cheve” en un Oxxo, al que igual arribara embriagado y fuera del horario de venta, de ahí que a la fuerza se apropiara de ese producto ambarino.

Luego entonces es un enésimo desenfreno que vuelve a retratar el perfilacho del “Siri” Salido, a quien de nuevo le saliera lo golpeador, luego de que lo sacaran de La Cuadra Patio Cantina, por antes haber agredido a un mesero, para después seguirle con el personal de seguridad, porque hasta la puerta de entrada “agarró a patadas”, como se muestra en un video, aunque ya ayer a la clásica lo negara. ¡Palos!

Ante lo que está de más el apuntillar que esa es la vergüenza ajena que Orlando le ha provocado al Congreso del Estado, por lo que habría que ver si dentro de la normatividad de ese Poder Legislativo no se contempla alguna sanción por esas acciones que van contra el buen comportamiento que debería tener un legislador, por en su caso pasarse de “tomador”, para que sea visto como un ejemplo a seguir. ¿Será?

Y pensar que “el Salido” Rivera todavía ha expresado que sueña despierto con la posibilidad de ser candidato a la alcaldía cajemense, cundo ni siquiera ha tenido la cordura para comportarse, y ya no se diga para dar resultados, de ahí el porque de la percepción que ha seguido dejando su violento actuar, de que “no está muy completo”, por ser más que obvio que nadie en sus cinco sentidos hace eso. ¡Glúp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ahora hasta bebé muere en una balacera…Con la que quedó evidenciado que ya a cualquiera “le puede tocar” en esta insegura Capital, es con la trágica balacera que acaba de tener lugar en la colonia El Ranchito, por como muriera un recién nacido al recibir una balazo en la cabeza, al quedar en medio de esa tracatera, con la que ejecutaran un joven de 23 años de edad, lo que está de no creerse. ¡Pácatelas!

Toda vez que el ataque armado ocurrió alrededor de las 22:30 horas del domingo, cuando los padres y el infante se encontraban en una carretera de sushi sobre la calle Ferrocarrileros, y el auto en el que estaban quedó en medio del fuego cruzado, en el momento en que los agresores escapaban, y es cuando la víctima recibiera el impacto que resultara mortal, con todo y que se le trasladara a un hospital. Así de grave.

Eso al trascender que los sicarios en su huida hicieron disparos contra quienes estaban en ese puesto de comida, y es como lesionaran al bebé, lo que pone de manifiesto que ya ni en esos lugares puede estarse seguro, y para seña está esa bala perdida que atravesara un vehículo sedán, marca Chevrolet Spark, con los trágicos resultados que impactaran a todo mundo, y con sobrada razón. ¡Increíble pero cierto!

Más menos así tuvo lugar esa ejecución de alto impacto y que en nada le abona a la labor del Comisario General de la Policía Municipal, Gilberto Landeros Briceño, por ser de esos que consternan a la ciudadanía, y es que eso habla de que ya ni a los bebés “se podrá sacar”, por lo expuesto que también están, como consecuencia de esos evidentes “ajustes de cuentas” que siguen dándose entre el hampa.

No en balde de la reiterada exigencia que hay, para que Landeros Briceño y compañía tengan más presencia preventiva, aún y cuando a los que les corresponde combatir esa clase de delito, o de homicidios relacionados con el crimen organizado, es a la Federación, vía los de la Fiscalía General de la República (FGR), en la que sigue vegetando un Pavel Núñez Moreno, por nomás no reaccionar.

