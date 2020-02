Se rebelan tran$portista$ de jornaleros

Se rebelan transportistas de jornaleros…Y a los que les queda aquello de que, ¡hay que ser cochi$ pero no tan trompudo$!, es a los conce$ionario$ de transporte agrícola de la Costa de Hermosillo, que son los explotan el negociazo del traslado de los jornaleros, por como se están justificando para no ser inspeccionados por la Dirección General de Transporte del Estado. De ese pelo.

Pues a ese grado está el cinismo al que están llegando los operadores de esa servicio que como nunca ha quedado evidenciado en los primeros meses del año, con los cinco “accidentes” que se han registrado, con un saldo de 11 muerto y más de 80 heridos, al ahora estarse oponiendo a los operativos de revisión que se están implementando, con el pretexto de que primero deben proceder contra los transportistas “piratas”.

Aún y cuando en cada uno de esos trágicos percances ha quedado evidenciado la malas condiciones de los vehículos que usan para las llevadas y traídas de dichos obreros del surco, además de que se evidenciara que para esas tareas siguen contratando a menores de edad, de ahí que el director de esa dependencia estatal, Carlos Morales Buelna, finalmente les empezara a aplicar la Ley 149 de Transporte en Sonora.

Así que por más peros que están poniendo, pero ya afloró que en la primera revisada les pararon una treintena de esas destartaladas unidades que manejan y con las que constantemente ponen en riego al pasaje que transportan como “sardinas”, en lo que es un número que presumen que es mínimo, si se toma en cuenta fueron 850 a las que le pasaran revista, cuando en su mayoría están para el traste. ¡Tómala!

De ahí que hasta la misma gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, ya dijera que esas Van´s, por mayormente ser de esas camionetas, que parecen unas “cafeteras rodantes”, por lo que propusiera una reforma al marco legal, a fin de que se les obligue a que tengan cierta antigüedad, y no sean “del año del cohete”, como actualmente sucede, y es que eso aumenta el riesgo de esas accidentadas. ¡Pácatelas!

Eso sin pasarse por alto, que lo que es el “pirataje” denunciado también es una problemática que debe atenderse por Morales Buelna y compañía, o por los inspectores que requieren madrugar para detectarla, porque es tan fácil como que les caigan cada mañana cuando están subiendo a los pasajeros, aunque también se necesita de la voluntad de los organismos de agricultores y prestadores del servicio. ¿Qué no?

Por fin aplican reglamento de ecología…Ahora sí que lo que se creía que nunca se iba a ver, vaya que ya se esta viendo, como es el que estén aplicando el Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Hermosillo, que hasta ahora era “ley muerta”, como se dice popularmente, a partir de lo anunciado por la titular del Instituto Municipal de Ecología (IME), Santa Nápoles Trujillo.

Ya que contra todo lo esperando, pero trascendió que en conjunto con Servicios Públicos Municipales, donde las manda a coordinar, Norberto Barraza Almazán, así como la Policía Municipal, llevaron a cabo un operativo en el que aplicaron cinco sanciones, además de cuatro clausuras, en lugares en los que realizan quema de materiales, lo que puso de manifiesto que por fin están actuando al respecto. ¡Órale!

Porque ¡aunque usted no lo crea!, pero finalmente están procediendo contra las llamadas ladrilleras, e igualmente las carboneras, por el impacto ambiental y la contaminación que generan, al no utilizar las formas adecuadas para hacer esa labor, por lo que a ese punto están atendiendo las denuncias ciudadanas, y para prueba están esas sancionadas de las que las hicieran objeto y con sobrada razón. De ese vuelo.

Si se analiza que a cuatro de esos negocios contaminantes se les aplicó la sanción máxima, que es de $57 mil pesos, en tanto que a otro la mínima, consistente en $13 mil pesos, como resultado de un operativo implementado el pasado 14 de febrero, y que advierten que mantendrán de manera permanente, mismo que también incluirá los reportes ciudadanos, y no sólo a través del 072, sino por todos los medios.

Como en esta ocasión en que incluso detectaran, que ni con permiso cuentan para la elaboración de carbón, como eran unas negociaciones ubicadas al norte del fraccionamiento Puerta Real y las Acacias, donde había mayores emisiones de humo, de ahí que así está la advertencia hecha por Nápoles, quienes de paso también deberían de proceder contra los carros que parecen de leña, por tanta humareda que echan.

Cabildea “Presi” pavimento hidráulico…Quien ya confirmó que no ha quitado el dedo del renglón, en torno al proyecto de pavimentación con concreto hidráulico que se trae entre manos para Hermosillo, es la “Presimun” Célida López Cárdenas, tan es así que manejara que en estos días se reunirá con dos empresas cementeras en la Ciudad de México para abordar el tema del posible financiamiento.

Con ese fin o para hacer esos cabildeos, es que Célida Teresa sostendrá una encerrona con los directivos de las compañías Cemex y Apasco, con la misión de presentarles el diagnóstico que ya se realizó sobre las condiciones en que están las calles de esta “Capirucha”, y a partir de ahí checar quienes se animarían a entrarle a desarrollar ese plan de pavimentar con ese material, por ser algo que ya urge. Ni más ni menos.

Y es que en base a lo expuesto por la munícipe emanada de Morena, y a partir de esa evaluación hecha, según esto se requieren más de tres mil millones de pesos para esas pavimentadas, aunque de entrada o para abrir boca, López Cárdenas reconoce que se conformarían con que en una primera etapa les inviertan unos mil millones de pesos, porque con esos ya se notaría un cambio en las avenidas capitalinas. ¡Qué tal!

Aún así lo que son los de Cemex, lo más que han propuesto son obras por $400 millones de pesos, pero con la posibilidad de llegar al “milagro” de “melone$”, razón por la cual es que a la par están buscando una alternativa financiera para poder convencer y responderles a esos fabricantes, o al que finalmente levante la mano para hacer realidad el cambiar el asfalto por cemento hidráulico. ¿Será?

Con todo y que la Presidenta Municipal promete que el Municipio ofrecería como garantía una mensualidad respaldada con una contribución de mejora, acorde a las posibilidades reales de pago a quien acceda a financiarles ese programa de rescate de vialidades con el que Cárdenas estaría dejando huella de su trienio, por ser algo que siempre se ha dicho, pero que nunca se ha hecho. ¿Cómo la ven?

“Enderezan” otra demanda contra CFE…A los que ya tampoco les dejaron “díotra”, más que irse por la vía legal contra los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es a los de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, que representa Rubén López Peralta, después de que no les cumplieran lo prometido, como es el indemnizarlos por el estallido de un transformador subterráneo.

Ya que al igual como lo hicieran con Luis Fernando Pérez, el joven quemado por el incendio de uno de esos aparatos eléctricos, registrado el 27 de noviembre del 2019, a López y compañía los trajeron a puras promesas de que les pagarían las afectaciones económicas que les provocara el que otra incendiada de esas los dejara “sin luz” el 24 de diciembre, con las pérdidas que eso les ocasionara. De ese tamaño.

Casi por nada es que ya exista la percepción de que el Superintendente de la zona Hermosillo de la CFE, Norberto Encinas Ramírez, ha resultado “puro pico de pájaro”, o un auténtico “Pinocho”, de ahí el porque los de dicha Unión ya adelantaran que interpondrán una demanda contra esa paraestatal que se jacta de ser “de clase mundial”, para exigir una indemnizada de más de $400 mil pesos, más los gastos diversos.

A ese punto ha estado el incumplimiento y la simulación de los de la Comisión, y para muestra está que el mismo jefe del área jurídica, Genaro Esteban Salas Vaquera, les saliera con que tendrían que recurrir a la demanda, luego de que por las buenas no pudieran resolverles nada, para repararles los daños y falta de ventas de los 15 comercios a los que se afectara con la mencionada explosión. Así la desfachatez.

No obstante que no podía esperarse otra cosa, después de que ya antes le habían salido con lo mismo a Pérez Payán, a pesar de que en su caso no se trata de daños materiales, sino del como le causara secuelas de por vida ese siniestro, por las quemaduras que sufriera, pero ni así se dignaron a otorgarle una pensión, de ahí que igual no le dejaran otra opción, más que promover una querella y no es para menos. ¡Vóitelas!

