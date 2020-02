Que son otra cosa los penales de Sonora

Saca a flote a autoridades el Caso Fátima

¡Ponen la muestra! a sindicatos agrícolas

Pasan prueba con Preinscripción en Línea

Que son otra cosa los penales de Sonora…Y por lo que se ve, en los que sí que puede decirse que hay un antes y un después, es en los penales de Sonora, de acuerdo a lo expuesto ayer por el Coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, Ramón Tadeo Gradías Enríquez, ante Columnistas Políticos, por el saldo a favor y con tendencia a mejorar que presentara. De ese pelo.

Ya que por encima de que hoy en día hay una mínima sobrepoblación de reos que no llega ni al 2%, por haber 8 mil 50 en las 13 cárceles del Estado, después de que al inicio del sexenio claudillero estaban rebosando con poco más de 11 mil, cuando el cupo es para 7 mil 960, lo que también ahora es destacable, es que Gradías dijera ya no haya autogobiernos, ni cogobiernos de mafias, al gobernar la autoridad.

Pues en base a lo ventilado por el también doctor en Derecho Penal, por el estilo acabaron con los privilegios entre la comunidad presidiaría, de ahí que hasta se les uniformara con un pantalón caqui y una camisa naranja, como parte de una política de equidad e igualdad, para que ya no existan distinciones, como tampoco las clásicas áreas o pabellones exclusivos del pasado, y por los que se cobraba. ¡Tómala!

Ese es el cambio que ahora impera en los también llamados Ceresos, en base a lo destapado por Ramón Tadeo, y que no por nada es que en el 2019 ya ubicaran a ese esquema carcelario en el lugar siete a nivel País, en base al diagnóstico aleatorio anual que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH), después de que en el 2016 estaban en la posición 20, por lo que así estado el avance. ¡Órale!

Más menos esa es la labor que han hecho en los últimos años para lograr esa mejoría, con todo y que Gradías reconociera que aún hay mucho por hacer, por el reto que todos los días les implica el tener bajo control a una población criminal a la que pretenden regenerar y reintegrar a la sociedad, cuya base ha sido la implementación de todo tipo de programas, así como la generación del empleo y autoempleo.

Eso aunado a que ya están buscando la forma de hacer sustentable y hasta donde puedan autofinanciable esos centros de reclusión, por lo caros que le salen a la población, por de a cómo hoy por hoy cada preso cuesta $195 pesos diarios, que multiplicados por los 8 mil y cacho, suman casi un millón 600 mil pesos al día, es decir, más $47 millones al mes, y alrededor de $565 “melone$” al año, lo que ya es un dineral.

Es por lo que adelantara que le han estado apostando a un plan que han llamado industria penitenciaria, del que anunciara que en breve habrá novedades, consistente en establecer convenios con diferentes empresas, a fin de que le ofrezcan un trabajo formal a los internos, o séase, con todas las prestaciones de Ley, de ahí que ya haya más de 400 chambeando bajo esa modalidad. ¿Cómo la ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Saca a flote a autoridades el Caso Fátima…Con el que sí que se destapó la cloaca, es con el atroz asesinato de la pequeña Fátima, perpetrado en la Ciudad de México, después de que sus padres no acudieran a recogerla a tiempo a la escuela y desapareciera, para después aparecer muerta en bolsas de plástico, y es que eso sacó a flote muchas de las negligencias que cometen las distintas autoridades. ¡Zaz!

Lo anterior empezando porque a pesar de los pesares y el peligro que representa cuando alguien se pierde, como en este caso Fátima Cecilia Aldriguett, de 7 años de edad, lo que son las instancias policiales siguen sin iniciar la búsqueda de manera oficial, hasta que no transcurren 72 horas, de ahí que una vez que ya no se supiera de ella el pasado viernes, los familiares son los que tuvieran que abocarse a rastrearla. ¡Palos!

No en balde es que la misma jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, apechugara que hubo irregularidades, al no fletarse a buscar a la infante que cursaba sus estudios en la Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen, de ahí que fuera la familia la que casi los guiara para terminar encontrando el cadáver violado y golpeado, el cual ayer sepultaran en Tláhuac, en medio del repudio popular. ¡Ñácas!

Aunado a que ese brutal feminicidio también puso al descubierto que al parecer no se está cumpliendo el protocolo que en teoría hay para la entrega de los estudiantes, de ahí que ya aflorara que la Secretaria de Educación Pública (SEP) inició una indagatoria contra el personal escolar en el que estaba Fátima, por sin mayores averiguaciones habérsela entregado a la mujer que según esto se la llevó y secuestró. ¡Ups!

Y es que derivado de la normatividad que hay al respecto, cuando los progenitores no van en tiempo y forma por sus hijos, el procedimiento indica que por cuestiones de seguridad deben ponerlos a disposición de una institución, como podría ser el DIF, para su consabido resguardo, en lo que lo que alguien los reclama, lo que deja en claro que se trata de una responsabilidad compartida. De ese tamaño.

Luego entonces es una evidente irregularidad que manda un ¡S.O.S! para que los responsables en esa materia chequen como anda el cumplimiento en ese renglón, lo que muy seguramente a nivel local ya está haciendo el de la Secretaria de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, aún y cuando no se ha sabido que hayan incumplido con esa norma operativa, pero vale más prevenir que lamentar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Ponen la muestra! a sindicatos agrícolas…Vaya que desde del Congreso del Estado están haciendo lo que ni en años habían hecho los sindicatos del ramo agrícola, como es el promover ante el Poder Legislativo de la Federación un reforma a las disposiciones a la Ley Federal para proteger a los jornaleros del campo en caso de accidentes de tránsito, y además para reforzar su seguridad social.

Para el caso es que ayer en la Cámara de Diputados se aprobara por unanimidad una iniciativa, misma que consiste en modificar el artículo 283, para entre otras cosas obligar a los patrones a inscribir a esos trabajadores del surco al IMSS, pero también para que les otorguen un seguro de vida que los cubra en los traslados de sus viviendas a los centros de trabajo, y así no queden desprotegidos como ahora ocurre.

Toda vez que en base a lo sentenciado por la diputada local, Marcia Camarena Moncada, en caso de hacerse realidad esa modificación quienes los contratan se harían responsables si llegasen a fallecer, como sería pagándole la respectiva aseguranza, cosa que en la actualidad no sucede, porque hasta parece que creen que les hacen un favor, cuando debería ser su obligación, pero lo hacen a medias y bajo presión.

Ante lo que está de más el apuntillar, que de esa manera los legisladores le están poniendo la muestra a las organizaciones sindicales agrícolas “charra$” que viven de beneficiarse de las cuotas que les quitan a ese tipo de obreros, como por ejemplo los del Sindicato Salvador Alvarado de la Costa de Hermosillo, que regentea la hoy cabecilla del PRI, hermosillense, Iris Sánchez Chui, y puras de esas. ¡Vóitelas!

O séase que así está esa propuesta justiciera en pro de ese sector laboral que es uno de los más desprotegidos, y que surge a raíz de los ya cinco trágicos accidentes suscitados en los dos primeros meses del año, con un saldo de 12 muertos y más de 80 heridos, por volcamientos de los vehículos que los transportan, y en lo que mucho ha tenido que ver lo viejos que están, y la indolencia de los choferes.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pasan prueba con Preinscripción en Línea…Quien acaba de decir ¡prueba superada!, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, al ya concluir con éxito el proceso de Preinscripción en Línea realizado del 4 al 17 de febrero, con un promedio de registro del 92% de nuevos estudiantes en los niveles de preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2020-2021.

A ese grado es que se cumplió con ese objetivo de recabar información de todas las niñas, niños y jóvenes de nuevo ingreso, como parte de un plan para planificar la cobertura de las necesidades que generarán y así asegurarles el que cuenten con aulas equipadas, uniformes y zapatos escolares gratuitos, así como maestros desde el primer día de clases, a fin de que no les falte nada y no dejar las cosas ¡al hay se va!

De tal forma que con esa planeación anticipada que ahora hacen en todas las escuelas públicas del rubro Básico, acorde a lo establecido en el calendario escolar vigente, es que ya no habrá la improvisación que antes imperaba, y que provocaba que en cada inicio de actividades hasta plantones hacían los papás, por como llegaba a faltar hasta lo más elemental para operar. Ni más ni menos.

Sin embargo ahora con ese esfuerzo y trabajo coordinado de la estructura educativa, en el que también participara el magisterio y los paterfamilias, es que desde ya podrán proyectar los requerimientos necesarios, eso aunado a que con el apoyo de jefes de sector, supervisores escolares, directivos y docentes, completarán el registro de alumnos en las comunidades donde se dificulta el acceso a Internet.

Dicho de otra manera, es una Preinscripción en Línea a la que todavía no se le ha dado vuelta a la hoja, porque igual los alumnos que no alcanzaron a ser apuntados en las comunidades urbanas, aún pueden acudir al plantel más cercano donde recibirán asistencia para su registrada de manera extemporánea, aunque ya serían los menos, o esos que son los que caen en ese 8% que faltara. Así el acierto.

Correo electrónico: [email protected]