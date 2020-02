Se suman contra ca$eta$ de La Cuatro

Al fin paran Van´s que llevan jornaleros

Sigue a la alza la generación de empleos

Son ejemplo gremios pro discapacidad

Se suman contra co$eta$ de La Cuatro…Y a la que ya se le ve un camino más definido, es la gestión que por siempre ha habido por diferentes vías, para que a los sonorenses se les exente del pago de las casetas de cobro de la carretera federal, o la llamada Cuatro Carriles, o que cuando menos se les asigne una tarifa especial, por lo altas que hoy en día ya están, al costar $90 pesos por el cruce de auto.

Ya que a las diferentes manifestaciones que ha habido en ese sentido en el último tiempo, incluida la más reciente de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, ahora también se unió el representante de los programas de Bienestar en Sonora, o mejor conocido como el superdelegado de la Federación, Jorge Taddei Bringas, para que de entrada se elimine la opacidad en esa cobradera que se hace. De ese pelo.

En esos términos está la sensibilidad y solidaridad social que está mostrando Taddei Bringas, al anunciar que se unirá a las negociaciones para que se cancele la cobranza en ese caseterío a los residentes, o en su caso le bajen a las cuotas, además de proponer que el Estado maneje parte de las millonadas que captan y que ni siquiera se sabe a donde van y paran, o qué hacen con ellas. ¡Pácatelas!

A ese extremo es que el también profesor de la Unison le está dando la razón a quienes por años han exigido esa consideración y que en los últimos más de 24 meses ha sido más visible con los activistas del Movimiento Unidos por el Libre Tránsito, tan es así que el pasado viernes volvieran a tomar esos puntos de peaje para dejar pasar libremente, después de que la SCT y Capufe no respetaran un acuerdo.

O séase que así está la postura ciudadana y social asumida por el citado funcionario y quien no es una voz cualquiera, sino más bien la máxima autoridad en la Entidad del “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, de lo que se deduce que no está hablando nomás por hablar, sino tal vez por ser algo que ya se ha estado analizando, a partir de esas tomas carreteras que ya han cundido en todo el País. ¡Tómala!

Es por lo que Jorge reiterara y se sumara a lo que se ha dicho hasta el cansancio, de que debe acabarse con esa falta de transparencia con la que operan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la hora del manejo del dineral que les ingresa, y de los que nunca rinden cuentas claras, de ahí la desconfianza e inconformidad de los ciudadanos. ¡Ñácas!

Porque para empezar y acabar pronto, ni tan solo hay una oficina de Capufe en la región, porque la más cercana está en Sinaloa, de ahí que cualquier queja o planteamiento tiene que hacerse por escrito y a distancia, por lo que les vale lo que aquí pese, porque lo único que les importa es cobrar, ya que ni explicación dan del porque de las alzas, como la que recientemente aplicaran de un3%. Así de caras.

Razón por la cual es que igual existe la duda en torno a la concesión que se les hiciera de esa cinta asfáltica, que según esto fuera por 20 años, los que ya se cumplieron, eso por Banobras haber financiado su ampliación hace más de dos décadas, pero que ahora con la modernización que se le hiciera y que aún no terminan, no se sabe el de a cómo quedarán las nuevas condiciones, al imperar la desinformación.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Al fin paran Van´s que llevan jornaleros…Aunque de manera tardada, pero a los que por fin se les está viendo un resultado, es a los de la Dirección de Transporte del Estado, de la que es titular Carlos Morales, por como después de los cinco trágicos accidentes que van en el 2020, apenas acaban de suspender 30 unidades utilizadas para el traslado de jornaleros agrícolas, e impuesto 85 sanciones. ¡Zaz!

Pues tuvieron que morir 11 de esos trabajadores del campo en dichos negligentes “accidentes”, en tanto que más de 80 quedaron heridos, para que se dignaran a actuar en consecuencia y determinaran el sacar de circulación a esos vehículo tipo Van´s, entre otras cosas por ser “del año de la cachetada”, y estar en unas pésimas condiciones, que más bien parecían unas cafeteras rodantes. Ni más ni menos.

Lo que explica el sentir que hay, de que más vale tarde que nunca, por como finalmente le estén poniendo freno a esa irregularidad en la que circulan los transportistas de ese rubro, y que regentean más de 850 unidades, por lo que de ese tamaño es el negocio redondo que hacen, al no invertir ni lo mínimo en esa actividad, de ahí el porque se ve que compran puras camionetas casi casi de desecho.

De ahí que en algunos de los percances que se han registrado, hasta las llantas les han “tronado”, lo que exhibe que ni en eso quieren gastar, a pesar del sobrecupo con el que transporten a esos obreros del surco, y que es lo que muy probablemente quedara evidenciado con esa “rigurosa” inspección que ahora sí les hicieran, aún y cuando se cree que son más los que no deberían de andar en tránsito. Así el dato.

Por ser más que evidente que son muchos más lo que incumplen con lo que marca la Ley 149 de Transporte en Sonora, y de lo que es obvio que se habían estado “haciendo de la vista gorda”, con todo y que digan que hacen revisiones constantes, pero la percepción que hay es de que ahora sí optaron por aplicarla, ante la seguidilla de tragedias que se han presentado y que los han evidenciado. ¡Palos!

Así de cortos se han quedado, ante ese a todas luces maridaje que hay entre concesionarios, agricultores y sindicatos de ese ramo, como para que no acaben de tajo con esa problemática. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue a la alza la generación de empleos…Quien vaya que le sigue rindiendo buenas cuentas a la “Gober”, Claudia Pavlovich, es el secretario de Economía estatal, Jorge Vidal, y para muestra está el positivo saldo que ahora diera a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), en lo que corresponde a las cifras referentes a la generación de empleos en el primer mes del 2020. De ese vuelo.

Toda vez que como ya ha sido la constante, Sonora se colocó en el cuarto lugar a nivel nacional con la creación de nueve mil 510 nuevas plazas laborales para lo que fuera enero, que representan el 13.7% de las 68 mil 955 que hubo en ese lapso en toda la República Mexicana, lo que habla de que aquí se ha mantenido la tendencia a la alza en ese ámbito, muy por encima del resto de las 32 Entidades. ¡Qué tal!

No por nada es que Vidal Ahumada casi andaba que “tiraba cohetes” por ese logro conseguido y no es para menos, ya que con esos números que no mienten por venir del IMSS, el Estado ya está en esa posición privilegiada, después de Baja California, Nuevo León y Jalisco, que son de los más altamente competitivos, por caracterizarse por su dinamismo económico. De ese tamaño.

De tal forma que más menos, pero ese es el grado de crecimiento que se trae en ese ramo, como lo denota el que a pesar de que esa generada de chambas cayera a nivel México en un 27%, en comparación con el mes de enero del año anterior, o del 2019, pero lo que es el territorio sonorense se ha mantenido dentro de los primeros lugares, lo que para nada es “enchílenme otra gorda”, a como está el escenario económico.

Motivo por el cual es que Vidal resaltara que ese avance no es producto de la casualidad, sino que más bien el resultado de la confianza que se tiene en el Gobierno de Pavlovich Arellano, a partir de las ofertas y condiciones que se le ofrecen al empresariado, como agua, energía solar, conectividad, logística y gas, que son parte de las bases que se han fortalecido en la presente administración. Así el progreso.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Son un ejemplo gremios pro discapacidad…La que sí que está de valorarse y destacarse, es la titánica labor que llevan a cabo las asociaciones civiles que trabajan a favor de la discapacidad, en aras de coordinarse con instituciones como el DIF-Sonora para hacer posible el conseguir apoyos y así brindarles condiciones de desarrollo a sus integrantes, a fin de que tenga una mejor calidad de vida. Así el reto.

Y una prueba de ese esfuerzo, ahora sí que especial que hacen los padres que tienen hijos con capacidades diferentes, en esta ocasión se vio reflejado con los estímulos económicos que acaban de recibir, mismos que les ayudarán a continuar con sus terapias para que sigan avanzando en sus estados físicos, con la intención de que cada vez sean más autosuficientes y puedan vivir en un entorno incluyente. ¡Órale!

Ya que en apariencia esos logros se ven muy fáciles, como es el de que les aprueben y canalicen esos respaldos financieros, para los costosos tratamientos y terapias a las que son sometidos, pero en la realidad implican incansables gestiones y el andar tocando puertas para poder concientizar y convencer a las instancias correspondientes, como esta vez en que los consiguieran contra viento y marea.

Luego entonces llegado el momento han tenido que crear organismos como el Instituto Sonorense para el Autismo A.C., presidido por Roberto Curiel, y en cuya conformación aseguran que mucho tuvo que ver el eterno luchador social, Cervando Castelo Flores, para darle organización y una validez jurídica a esas gestiones y así ser reconocidas por el ámbito gubernamental y privado. A ese punto la formalidad.

Dicho de otra manera, es que Curiel y compañía tuvieran que darle forma a sus gestorías para que no los rechazaran por la burocracia existente, y pudieran concretar respaldos como el que ahora les asignaran por medio del DIF-Sonora, del que es directora Karina Zárate, por lo que así es como le han tenido que estar batallando, para abrir camino en un sector tan inexplorado, incomprendido y muy necesitado.

Es por eso de la alegría y esperanza que imperara entre esos paterfamilias especiales, en el acto celebrado el pasado miércoles en el Parque Popular Infantil, por haber sido un paso más el dado con ese objetivo.

Correo electrónico: [email protected]