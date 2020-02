Sin Medias Tintas

Es noticia bomba detención de Lozoya

Que no es “borrego” que Gándara sí va

Le sigue buscando titular de Seguridad

“Sale a flote” el Director de la Conagua

Es noticia bomba detención de Lozoya…Y sin duda que la noticia bomba, es la detención de Emilio Lozoya, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el pasado sexenio del ex “Presi”, Enrique Peña Nieto, y es que después de andar a salto de mata finalmente ayer fue arrestado por la Policía de España en la ciudad de Mágala, al ejecutársele las órdenes de aprensión en su contra. De ese pelo.

En lo que es un hecho que luego luego fuera confirmado por Alejandro Gertz Manero, el de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que desde ya quedó en calidad de extraditable para ser trasladado a México y responda por todas las corruptelas que le imputan, entre ellas el recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y participar en la compraventa fraudulenta de una planta de fertilizantes. ¡Zaz!

Y es que de acuerdo a las tran$a$ que le achacan Lozoya Austin, según lo destapado por el de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, en Pemex se aventó una “estafa maestra” de por al menos $83 millones de pesos, para lo cual utilizó a una universidad a fin de contratar compañías fantasmas, como una forma de disfrazar las “mochada$” y millonarios cohecho$ en que incurriera.

De ahí que esté de más el señalar con dedo de fuego, que con el encarcelamiento “del largo” de Emilio, es el primer “pez gordo” que cae del ex gobierno federal de Peña Nieto, por haber sido de los integrantes del primer nivel de su gabinete, de ahí que ya también hayan resultado involucradas en esa corrupción su mamá y esposa, al haberlas utilizado como prestanombres en esas “lavada$” de lana. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que apenas la semana pasada la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió como válida la sanción que en mayo del 2019 le impusiera la Secretaría de la Función Pública (SFP), consistente en un inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos públicos, con las que simplemente les hacen lo que el viento a Juárez, por poco importarles que los inhabiliten.

Así que derivado de esa arrestada, ahora habrá que ver que es lo que habla Lozoya, si se toma en cuenta que ya dio señas de no querer pagar solo por esos “manoteo$” de los que lo acusan, por como en su momento ya dijera que únicamente se limitó a recibir órdenes de Peña Nieto, quien era su jefe máximo que autorizaba, por lo que hay que ver qué datos aporta al respecto, para comprobar sus dichos. ¿Será?

Por intuirse que con tal de “salvar el pellejo”, es muy común que inventen cada cosa, como es hasta cómplices para “tumbarse la bronca”, aunque es de suponerse que en su caso lo están procesando por la responsabilidad que a él le tocaba y por la que ahora tendrá que rendir cuentas claras ante la FGR, después de que no lo lograra con todas las argucias legales de las que echara mano. De ese tamaño.

Luego entonces a un año de estarse defendiendo, y no como gato, sino más bien como rata boca arriba, es que lo pusieran en el banquillo de los acusados para ser enjuiciado y que pague por todas las raterías que le han descubierto, de ahí la expectativa que hay por checar a cuántos podría llevarse por delante en sus confesiones, con todo y que no se cree que a Peña lo vayan a tocar. ¿O usted que cree?

Que no es “borrego” que Gándara sí va…Ahora sí que por si quedaban dudas, el que ayer hizo honor a su apodo, es el ex alcalde Ernesto Gándara, al confirmar que no es puro “Borrego” que será candidato en la ya próxima elección a la gubernatura, al declarar: “Sí voy, y voy con todo”, y no buscando el apoyo de ningún Partido, sino de una alianza, y esperando que en ella esté el suyo. ¡Órale!

De esa forma que Gándara Camou terminara de dar color en torno a sus aspiraciones políticas, en la comparecencia que ayer tuviera ante los columnistas de la Mesa Cancún, presidida por Carlos Rodríguez, el famoso “Kaly”, al adelantar que le apostará a una colación política, por ser un convencido de que es la única forma de ganar, como dando a entender que no está cerrado a nada. Ni más ni menos.

A ese punto está la apertura mostrada por Gándara, al manejar que contra todo lo que pueda pensarse, hay muchas posibilidades de triunfar, por como los de Morena han caído mucho en el año y cacho que llevan gobernando y es lo que le abre la oportunidad a la oposición, de ahí que anticipara que ya está por renunciar a la posición que actualmente ocupa en el CEN del PRI, para dedicarse “al cien” a su proyecto.

Con todo y eso aclaró que nunca hay que decir que no, cuando se le cuestionó sobre las candidaturas independientes, pero que de entrada es algo que no está entre sus planes; en tanto que de las encuestas asentó que lo único que le interesa es lo que opinan las mayorías, y que es por lo que no ha dejado de tener un contacto permanente y directo con el pópulo, por ser el que a final de cuentas decide.

Y en torno a la figura de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, resaltó tener una buena relación con ella, y que es un convencido de que no habrá candidato oficial, por como le está respetando todo lo que ha estado haciendo, con la mira puesta en tener la opción de concretar su plan de ser contendiente a “la grande” en el proceso electoral del 2021, que es en lo que está enfocado. A ese grado.

Por otro lado igualmente habló sobre la reunión que tuviera en conocido restaurante con otros dos de los sonantes, como son Antonio “Toño” Astiazarán y Ricardo Bours, al manejar que hicieron un pacto de no agresión, con la intención de que cada uno vaya por su lado, y aún y cuando el segundo se abriría por la independencia, pero sobre la marcha ya encontró el apoyo del Movimiento “Ciudadano”. Así el dato.

Le sigue buscando titular de Seguridad…El que vaya que está yendo más allá, a la hora de buscar contrarrestar la inseguridad, es el secretario de Seguridad Pública del Estado, David Anaya, por como ahora llamara a hacer valedero aquello de que, ¡la unión hace la fuerza!, al proponer la suma de esfuerzos entre sociedad y Gobierno para bajar la incidencia delictiva y los sonorenses se sientan seguros.

Al aceptar que la ciudadanía exige redoblar esfuerzos y dar resultados, para lo cual deben aliarse con los grupos civiles y organizados, como podría ser a través de organismos empresariales, asociaciones no gubernamentales, comerciantes, iglesias, universidades, investigadores, padres de familia, amas de casa, estudiantes y docentes, es decir, mujeres y hombres comprometidos con el bien. ¿Cómo la ven?

Pero lo que es Anaya Cooley precisa que esa modificación de estrategia o de sumatoria debe darse desde los tres niveles de gobierno, como son Federación, Estado y Municipio, con sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que se aboquen a lo que les toca, como es a aplicar la ley, presupuesto, programas preventivos y las acciones que inhiban el delito y a los detonadores de la violencia. ¿Qué no?

Dicho de otra manera eso significa que tiene que acelerarse lo que hasta ahora se ha prometido, como es la depuración de las Policías, además de que las Fiscalías avancen en la procuración de justicia, como es en la ejecución de las órdenes de cateo; aunado a que los trabajos de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz deben de ser más a nivel de “tiros de precisión”, o en lo que sea más urgente.

Más menos así está el replanteamiento que está haciendo David José, y para lo cual el Comité Ciudadano de ese ramo es el que sería el integrador de ese reforzamiento con el que estarían sumando a los ciudadanos, para que sean coparticipes de esa interminable batalla contra el hampa en todas sus manifestaciones, y que en la práctica y toma de decisiones realmente sean juez y parte. Así la idea.

O séase que es un cambio con el que se está mandando el mensaje de que lejos de bajar la guardia contra el inseguro ambiente que hay, derivado de que es una administración estatal a la que ya le quedan menos de dos años, por el contrario Anaya y compañía están buscando todo tipo de alternativas, como esa de formar un solo frente con la gente, con la intención de hacer más y no quedarse atrás. ¡Qué tal!

“Sale a flote” el Director de la Conagua…Quien finalmente salió a flote, o a dar la cara para explicar cómo está la calidad del agua que consumen los hermosillenses, es el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Sonora, José María Martínez Rodríguez, en el marco de un recorrido que hiciera con la alcaldes, Célida López Cárdenas, ahora sí que para “medirle el agua a los camotes”.

Eso por las interrogantes que han aflorado, a raíz de los desfogues que iniciaran en diciembre del año pasado de las aguas de la presa “El Molinito”, a la “Abelardo Rodríguez” de Hermosillo, para que no exceda la capacidad de la primera, que es de 28 millones de metros cúbicos, por como casi se llenara con las pasadas lluvias, pero además para recargar los acuíferos de Mesa del Seri y La Victoria. ¡Vóitelas!

Y es que con ese trasvase se acrecentó la incertidumbre que por siempre ha habido sobre la sanidad de ese vital líquido, luego del tóxico derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico de la minera Buenavista del Cobre del Grupo México a los ríos Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto del 2014, y que es por lo que se sabe que en la obra hidráulica del Molinito hay metales pesados, como lo reconociera José María. ¡Ups!

Tan es así que el de la Conagua “apechugara” que en los últimos reportes que ha habido únicamente se han encontrado concentraciones de aluminio y fierro por encima de lo que marca la norma mexicana, porque ya lo que son los parámetros internacionales, está demás decir que no los pasarían, aunque asegura que ya con la potabilizada que le dan los de Agua de Hermosillo (Agua) se estabilizan esos niveles.

No obstante y con todo y esa versión de Martínez Rodríguez, pero lo cierto es que siguen quedando los aseguenes al respecto, a pesar de que afirmara que desde comenzaran con esas desfogadas, reiteradamente han enviado muestras a un laboratorio externo de la Ciudad de México, y que presuntamente los resultados arrojados han determinado que ese elemento hídrico sí es apto para el consumo humano. ¡Ajá!

