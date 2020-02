“Da un sabadazo” polaco la “Gober”

“Da un sabadazo” polaco la “Gober”…La que sí que dio un auténtico “sabadazo”, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en el marco de lo que fuera la Sesión Ordinaria del Consejo Político de PRI celebrada el sábado a media mañana, al prácticamente dar la voz de arranque de lo será el presente año electoral, rumbo a la contienda por la gubernatura el 6 junio del 2021. De ese pelo.

Y es que Claudia no se anduvo por las ramas para advertir con la voz completa que el éxito y la tierra es de quien la trabaja, y el territorio de quien lo conquista, al apuntillar que no deben andarse con improvisaciones ni pueden tirarse en una hamaca a esperar que las cosas vengan solas, sino que hay que trabajar todos los días para ganar la confianza y promover el beneficio de las mayorías. ¡Zaz!

Así de clara y contundente es que se le escuchara a Pavlovich Arellano, a la hora de acompañar y acuerpar a Ernesto de Lucas Hopkins, el dirigente del priísmo estatal, a lo que fuera la presentación del Plan de Trabajo 2020, con el que buscan reforzar la unidad, visión y acción del tricolor sonorense, en un acto en el recibieran una calurosa bienvenida de las bases priístas, lo reflejó el buen ambiente que traen.

Es por lo que la Mandataria reiterara que solamente unidos y con trabajo en equipo pueden conseguirse grandes cambios en pro de los sonorenses, al señalar que del desorden, la división, el agravio, abandono, opacidad, olvido y desigualdad, hoy ya se pasó al orden y respeto en la Entidad, por ahora existir orgullo, liderazgo, transparencia y mayores espacios para las mujeres. Ni más ni menos.

No en balde es que ponderara que gracias a esa unión del ex partidazo, es que lograra convertirse en la primera Gobernadora del Estado, por lo que actualmente se escriba otra historia para Sonora, ya que a 5 años de gobierno ha cumplido el 80% de sus compromisos de campaña, por lo que ahora se es líder nacional en el correcto ejercicio del servicio público, según la Auditoría Superior de la Federación.

Razón por la cual es que ventilara que: “Cambiamos la historia, aunque no les guste a muchos”, al poner como ejemplo que se ascendió de los últimos lugares a los primeros en el rubro de transparencia, y dicho por las instituciones del ramo; e igualmente en materia de Educación; además de que se ha hecho una inversión histórica en el ámbito de Salud, de ahí que la mayoría de los hospitales estén certificados.

Casi por nada es que la Ejecutiva les dejara muy en claro a los cientos de asistentes lo siguiente: “Tenemos que enarbolar esas causas de esa gente que te duele, que duele la forma en la que viven, y si no les duele, no tienen nada que hacer buscando ser servidores públicos, no tienen nada que hacer buscando ser candidatos, no tienen nada que hacer queriendo encumbrarse en un lugar de poder”. ¡Tómala!

A ese punto es que Pavlovich les remarcara y recordara, que el servidor público es para servir, no servirse, por lo que así estuvo el mensaje para todos, y en especial para Iris Sánchez Chiu y Oscar Cano, a los que en esa misma encerrona del ex invencible les tomaran protesta como nueva Presidenta y Secretario General, respectivamente, del ex invencible hermosillense, con la misión de reactivarlo. ¿Será?

Que va el PRI por lo ganado y perdido…Quien vaya que merece comentario aparte, en torno a la cumbre celebrada el fin de semana por los “prillístas”, es el jerarca estatal de ese Partido, Ernesto de Lucas, el famoso “Pato”, por como no se quedara atrás al adelantar que el PRI Sonora no sólo mantendrá lo ganado, sino que además recuperará lo perdido, para gobernar a la mayoría de los ciudadanos. ¡Palos!

Eso al detallar lo que será el programa de trabajo y presupuestal que implementarán en el presente año, y que manejara que basarán en tres puntos, como será el fortalecimiento interno; trabajo estrecho con las autoridades emanadas del priísmo; y mayor presencia con la sociedad, al prometer que van por una talacha que atienda las causas populares en cada uno de los mil 533 seccionales. De ese tamaño.

Para el caso es que De Lucas Hopkins “pusiera el dedo en la llaga”, al resaltar que no se trata de ganar por ganar, sino de triunfar para saber gobernar y poder resolver los grande problemas, y que Sonora jamás sea un experimento como hoy por hoy lo son algunos Estados del País, a fin de evitar que sea un invento perfecto del caos y la improvisación, a partir de lo cual terminan negociando hasta con los malandros.

De ahí que “El Pato” De Lucas señalara que desde ya están trabajando al decir: “Y que se agarren porque ya empezamos”, apuntando de que “es hora de levantar la cabeza, es hora de quien quiera entrarle lo diga”, como dando a entender que las 100 candidaturas que estarán en juego en el 2021 están en franca competencia, entre ellas “la grande”, bajo la nueva política de que serán de quienes las trabajen.

Aún así lo que es Ernesto en ese evento, en el que también presentara su Informe 2019, apuntaló que no harán leña del árbol caído, o que no le apostarán al bache en que están los municipios gobernados por Morena, con lo que han sido sus ocurrencias y trágicas comedias, por como sus fracasos se los han querido achacar a lo que llaman mafias del poder, cuando más bien son ellos los que no han podido.

Más menos así de fortalecido y revolucionado consideran que llegó De Lucas Hopkins a sus trece meses en el cargo, o al frente de es liderazgo partidista, y ya de cara a lo que será la hora de la verdad, como son las inminentes elecciones, eso por el espaldarazo que recibiera de la “Gober”, Claudia Pavlovich, así como de los 612 consejeros políticos que le refrendaran su respaldo para lo que se viene. ¡Órale!

¿Tienen en la mira a “polis” municipales?…Si por la víspera se saca el día, a los que no cabe duda que siguen teniendo en la mira, es a los policías municipales de Hermosillo, y para prueba está el que ahora el pasado sábado ejecutaran al agente, José Francisco Olguín Coronado, de 32 años de edad, en los momento en que abordaba su auto para dirigirse al trabajo, al salir de su casa en la colonia San Luis.

Si se toma en cuenta que la ejecución a balazos de Olguín Coronado, quien tenía 12 años de servicio en esa corporación, se suma al que semanas atrás también perpetraran contra otro comandante de esa misma institución policial, al que rafaguearan de carro a carro en la confluencia de los bulevares José maría Morelos y José López Portillo, aunque en esa ocasión sí vivió para contarlo, no como está vez. ¡Ñácas!

Ya que el común denominador de esas agresiones, es que les ha antecedido que los atacados han participado en hechos sonados en lo que han muerto delincuentes, como fuera en el caso de José Francisco, que ostentaba el cargo de Policía Tercero, y quien apenas el 5 del presente mes de febrero participó en la liberación de un joven secuestrado, donde fueron abatidas dos de los secuestradores.

Es por eso que el Comisario General de esa Policía capitalina, Gilberto Landeros Briceño, como pocas veces saliera a defender la imagen y causa de uniformado caído, al que prácticamente emboscaran, por como trascendiera que desde dos vehículos le dispararan, pero aún así logró poner en macha su automóvil, un sedán Sentra, pero sin lograr salvarse, muriendo en el interior por las heridas de bala.

“No bajarán la guardia” contra el frío…Los que ya adelantaron que no bajarán la guardia contra el “frillazo”, son los de la Secretaria de Educación y Cultura (SEC), de la que es titular Víctor Guerrero, al anunciar que en la presente semana mantendrán el cambio de horario en las escuelas de educación Básica de 40 municipios, entre ellas “Hermofrío”, ante el frente frío 39 que se pronostica.

Por lo que al atender la recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), es por lo que del 10 al 14 de febrero en algunas ciudades ingresarán a clases dos horas después en el turno matutino, que es en las de la región del Norte, por ser la más gélidas; en tanto que en las del Centro y Sur será sólo una hora; mientras que en el vespertino la salida será una hora antes. ¿Cómo la ven?

Pues de acuerdo a los pronosticado, dan cuenta que como consecuencia de la Novena Tormenta Invernal de la Temporada, manejan que casi casi “estarán tirando con hielo”, por lo que Guerrero González y compañía no lo estén pensando dos veces para prevenir antes que tener que lamentar males respiratorios entre el estudiantado, de ahí el porque de esa medida preventiva para protegerlos. ¡Qué tal!

Así que esa cuarentena de municipalidades serán Agua Prieta, Aconchi, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, Cananea, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, Ímuris, Magdalena, Moctezuma, Nogales, Naco, Nácori Chico, Nacozari, Opodepe, Plutarco Elías Calles y Rayón.

Completan esa fría lista en la que recorrerán las actividades escolares Sahuaripa, San Felipe de Jesús, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Tubutama, Tepache, Villa Hidalgo y Yécora, en lo que es una modificación que ha sido plenamente justificada, por las heladas que se han registrado, que incluso ya han provocado el daño de más de 17 mil hectáreas de cultivos, por lo que así han estado los estragos. A ese grado.

