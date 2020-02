“Paran antenas” en Unión de Usuarios

“Paran antenas” en Unión de Usuarios…Y ante el panorama de lo que se viene con el nuevo gobierno de izquierda de Morena, quien ya dejó en claro que no van a poner en riesgo lo logrado hasta ahora, es el presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UU), Ignacio Peinado Luna, por las señales que ya hay, de que pudieran acotar o bloquear los espacios de participación y lucha social. ¡Zaz!

Más menos así está la advertencia que ayer hiciera Peinando Luna, en la comparecencia que tuviera con Columnistas Políticos, en la que apuntillara que participar es un derecho que tiene por naturaleza la ciudadanía y que no depende de la autorización de ninguna autoridad, de ahí que sentenciara que están dispuestos a todo con tal de que les sigan respetando esa opción de organización.

Y ciertamente que la UU es de las pocas asociaciones que tiene la voz completa, si no es que la única, para abogar por las causas sociales más sentidas de sus agremiados, y no solamente por ya tener 53 años de fundada, después de haber sido creada por el ya fallecido de don Melchor Meza, sino a además por la forma en que cada vez están más organizados y hasta sectorizados en la ciudad. De ese pelo.

De ahí que en medio siglo han ido puliendo y perfeccionando lo que es su función de gestores, a nivel de abogados del pueblo, por la forma en que defienden a sus socios por diferentes causas, que preferentemente tienen que ver con los servicios más básicos, como del agua, la “luz”, prediales, transporte y más recientemente del Infonavit, hasta incluir la asesoría jurídica, tipo un bufete legal.

A ese grado ha llegado la transición que ha encabezado Peinado de esa Unión popular, que desde los años setenta y hasta finales de los noventa promoviera y le diera presencia su hoy líder moral, Francisco Navarro Bracamontes, porque ya desde del año 2001 a la fecha le pasó la estafeta al primero, quien es un especialista en Administración Pública, y que es el que la ha llevado al siguiente nivel. ¿Cómo la ven?

Sin embargo reconoce que lo que abrió camino para tener la apertura y el reconocimiento que en la actualidad tienen, son las luchas frontales contra las diferentes instancias gubernamentales, que en el pasado encabezara “El Vilo” Navarro, como lo apodan por antes estar muy delgado, de ahí que ahora la base para los solución de los problemas sea la mediación, para no llegar a la confrontación. ¡Órale!

No en balde es que se mantengan como un gremio vigente y fuerte, incluso con más membresía que los mismos partidos políticos, al sumar 8 mil integrantes activos, y que se hace presente en los mítines que llevan a cabo en el Mercado Municipal de esta Capital, cada vez que son necesarios, y cuya base del éxito es que no se han contaminado políticamente, al tener como regla el no hablar de política ni religión.

Aún así lo que es Peinado adelantó que desde ya están “parando antenas” para “blindarse”, ante un posible cambio que pudiera darse por la nueva forma de gobernar de los tres niveles gobiernistas, como es el municipal, estatal y federal, lo cual todavía está por verse, de ahí el porque como quien dicen “ya están agarrando piedras” para lo que pudiera pasar, a fin de que no los sorprendan y los “aten de pies y manos”.

“Apensionan” con pen$ione$ del IMSS…Ahora sí que después de lo “apensionado” y destanteado que dejara a todo mundo la sorpresiva resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), en torno a las pen$ione$ que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por según esto bajarlas de 25 salarios mínimos, para toparlas en diez, aclaran que así no es la co$a.

Al ser tanta la inconformidad y confusión que provocara ese fallo que la SCJN, que no precisamente se “sacara de la manga”, sino tal vez alentado por quienes quieren bajarle a esos millonarios pagos que ya están rebasando al IMSS, que ayer mismo tuvo que salir a aclarar el dato su director nacional. Zoé Robledo, al hacer acto de presencia en la conferencia mañanera del “Presi”, Manuel López Obrador.

Razón por la cual es que dijera que es un dictamen que no aplica para el Seguro Social, sino únicamente para los trabajadores que estén en litigio por ese concepto, al declarar con todas sus letras que nadie corre riesgo en el monto de sus pensionadas, porque no se “ra$urará” nada, como se mencionara, ya que no habrá recálculo, como tampoco disminución, al mantenerse esos 25 “chivo$ diarios” como máximo.

Eso al Zoé casi jurar y perjurar frente a Andrés Manuel, que dicha controversia establecida por la Segunda Sala de ese órgano justiciero no es de carácter obligatoria para esa institución de salud, precisando que no por eso caerán en desacato, al determinarse como un criterio para sus juzgados, pero no para las dependencias de seguridad social, lo que no deja de estar por demás enredoso. De ese vuelo.

Casi por nada es que el funcionario federal manejara que todo seguirá igual, por ser el trabajo de toda una vida y sería injusto el darles un bajón hasta una decena de salarios mínimos, pero a como se las gasta el gobierno y partiendo de que desde hace rato que traen la cantaleta de que ya no les alcanza para pensionar a tanto empleado, es que ya todo puede esperarse, porque “la burra no era arisca, sino que la hicieron”.

Previenen “resfríados” en las escuelas…Pa´ no exponer al estudiantado a un “resfríado”, los que ahora determinaron recorrer dos horas el horario de entrada en las escuelas de educación Básica de 38 municipios, de ayer hasta el viernes, son los de Educación y Cultura (SEC), de la que es secretario Víctor Guerrero, eso ante el pronóstico que hay, de que desde hoy “estarán tirando con hielo”. ¡Vóitelas!

O séase que así es como una vez más Guerrero González y sus operadores están acatando las recomendación hecha por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), a partir del presagio que hay de que hará un “frillazo” en esa treintena de localidades del Norte del Estado, en algunas de las cuales el termómetro podría bajar hasta los -10 grados centígrados. De ese tamaño.

A ese punto de congelante pronostican que estará el ambiente por esos lares de la Entidad, tan es así que se habla que aquí en “Hermofrío” hoy se sentirían entre los 0 y 4 grados, lo que ya es algo muy helado para esta Ciudad del Sol, y ciertamente que desde ayer ya rondaron los 20 grados, y así seguirá, de ahí el porque si ya no suspendieron clases, sí entrarán más tarde hasta el día 7 del presente mes. Así el dato.

Ese es el cambio que causará la llegada del Frente Frío Número 38, de ahí la modificación en los turnos matutino y vespertino de los planteles de Agua Prieta, Aconchi, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, Cananea, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, Ímuris, Magdalena y Nogales.

Completan esa fría lista Moctezuma, Naco, Nacozari, Opodepe, Rayón, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Tubutama, Tepache, Villa Hidalgo y Yécora, aclarándose que el retraso en los centros escolares hermosillenses sólo será de una hora, en lo que es una medida preventiva para preservar la seguridad de la comunidad escolar y que los menores no se expongan a los cambios de clima.

Termina de “apagar” concesión alcaldesa…Como papelito y Notario habla, la que terminó por “fundir” o cancelar la leonina concesión para el servicio del alumbrado público que el Ayuntamiento de Hermosillo pactara en el 2017 con la empresa ConLuz Hermosillo, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, al formalizar la liberación de esa carga financiera ante una Notaría Pública. ¡Pácatelas!

Ante lo que está de más el señalar que ya es toda una realidad ese logro alcanzando por Célida Teresa y que se creía muy difícil de conseguir, por de a cómo los de ese consorcio se resistían a dejar esa “minita de oro” que les representaba ese convenio que acordaran en el anterior trienio, pero que al final no les quedó de otra más que llegar a un acuerdo, por medio de una indemnización que les pagarán en abonos.

Pues esa disolución le significará al municipio naranjero un ahorro de $2 mil 361 millones de pesos en 12 años, y a la vez mejorar las condiciones del compromiso financiero que enfrentará derivado de eso, si se parte de originalmente había que liquidar $3 mil 802 millones de pesos a 15 años, a razón de más de $16 millones mensuales a valor actual, los que resultaban impagables, de ahí el porque del reversazo. ¡Palos!

Toda vez que bajo ese salomónico arreglo el monto a liquidar se redujo a $610 millones, que más los intereses que generará en esa docena de años, harán un total de mil 441 millones de pesos, considerando la tasa actual, aunque con esa cancelada ahora el área de Alumbrado Públicos es la que se hará cargo de esa responsabilidad, como es la de seguir alumbrado a esta “Capirucha”. Ese es ahora el reto.

Por lo que López Cárdenas así concretó ese mejor escenario para las finanzas de la Comuna, después de que se las habían dejado ahorcada$, o comprometidas con esa concesionada que le habían dado a los de ConLuz Hermosillo, a quienes se les terminó ese millonario negociazo redondo que habían hecho, de ahí que ya sólo estén cobrando lo que invirtieran en unas 60 mil luminarias led, o eso es lo que dicen. ¿Será?

