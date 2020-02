Si voy, y voy con todo: El Borrego

El exalcalde de Hermosillo, dijo que cuando sean los tiempos electorales buscará la nominación de su partido

El exalcalde local y exsenador del PRI, Ernesto “El Borrego” Gándara Camou, aseguró que irá con todo en la búsqueda de la nominación de su partido para la gubernatura de Sonora, una vez que los tiempos electorales lo permitan.

En reunión con columnistas, el actual Secretario de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó que dejará ese cargo, al que renunció en agosto pasado y a petición del dirigente nacional, Alejandro Moreno, permaneció hasta la fecha para sacar adelante algunos asuntos, que están a punto de concluir.

Se dijo respetuoso de la ley electoral, y anticipó que a partir de marzo próximo estar de tiempo completo en actividades privadas, profesionales y con sentido político y social.

Anticipó que las recientes reuniones con liderazgos sociales lo han fortalecido, sin embargo, manifestó que no hará nada que violente la ley electoral, “pero si quieren les digo desde ahorita algo que no viola la ley, si me preguntan: ¿vas o no vas? La respuesta es sí, si voy, y voy con todo”, puntualizó.

“Y voy con todo porque creo que puedo, porque me animan mucho los liderazgos, tengo el derecho y la libertad de ir con todas las fuerzas y con todo mi deseo de hacer lo mejor y porque siempre, ante cualquier responsabilidad que te tenido, me interesa llegar y salir bien”, asentó.

Agregó que tras “todos los cargos que he tenido, especialmente de presidente municipal de Hermosillo, tengo el mejor premio de andar por la calle, de no andar huyendo de nada, al contrario”.

“Ataques, campañas negras, golpeteos los he tenido toda mi vida política, pero le apuesto a la voluntad de seguir adelante”, agregó.

Creo que hay condiciones muy importantes, estoy militando en un partido, pero debemos de entender que quien decide las cosas y quien nos direcciona o nos redirecciona es la gran mayoría de los ciudadanos que no están en un partido político.

Buena relación con gobernadora

A pregunta expresa sobre su relación con la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, señaló que es muy buena, recordó que todos los que somos de provincia tenemos una relación solidaria, “como gobernadora he tenido muy buena relación con ella, no la veo muy seguido, pero cuando la veo platicamos, la relación es buena, ha respetado los posicionamientos que he tomado”.

Señaló que coinciden en cuanto a la idea arcaica y obsoleta de candidatos oficiales y en ese sentido tenemos esa gran coincidencia de no candidatos del presidente, de la gobernadora y veo que esta haciendo mucho esfuerzo, viajando a todos los municipios que no se centra nada más en unos cuantos y está viviendo momentos muy complicados por la situación del país, en la situación de seguridad.

Viene un desarrollo económico fuerte, arriba de la media nacional y ahí si más allá de que tengamos una buena relación hay que reconocer que las autoridades traigan inversiones, “mi relación con Claudia Pavlovich es buena, la respeto y siento que me respeta y estamos coincidiendo”.

Importantes las alianzas

Estoy buscando la posibilidad de una alianza, en donde si los partidos están de acuerdo con los liderazgos, podría ser muy buena fórmula, pero si no, no, manifestó Gándara Camou.

“No me ocupa tener el apoyo de ningún partido, pero si me ocupa y me preocupa, tener política con los liderazgos, militantes y dirigentes de partido políticos, del mío, principalmente y de otros partidos con los que he estado platicado, y que conste no son secretas las reuniones”, precisó.

Consideró que el PRI como tal no puede ganar solo, pero si creo que los priístas tenemos mucho que aportar y los mismos priístas me dicen en los municipios que empatemos coincidencias.

En ese sentido se manifestó a favor de ir por una buena alianza “y por supuesto que me gustaría con mi partido, veo muy pocas opciones de que gane un partido, más un partido de oposición si no va en alianza”.

Relación de respeto con Célida López

En relación con los señalamientos recientemente realizados por la alcaldesa Célida López, sobre el trabajo realizado por sus antecesores, se dijo respetuoso de sus opiniones y del uso del lenguaje coloquial, sin embargo, dijo, desde su punto de vista, que él hizo el mejor esfuerzo para cumplir con su labor.