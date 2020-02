Se une Canacope a paro nacional de mujeres

Ante la situación de violencia que se registra en contra de las mujeres, y para exigir se tomen medidas drásticas para detener estos hechos lamentables, la Canacope en Hermosillo se sumará el próximo 9 de marzo al paro nacional denominado «#UnDíaSinNosotras».

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Hermosillo (Canacope-Servytur), Martín Zalazar Zazueta, dijo que como gremio empresarial que aglutina a cientos de mujeres en sus diversas fuentes de trabajo, dan un respaldo total a ese evento nacional también conocido como: “El nueve ninguna se mueve”.

Señaló que es necesario que se tomen medidas drásticas e inmediatas para detener los casos de violencia y asesinatos en contra de mujeres.

“Nosotros como gremio empresarial si lo vemos bien, mientras se manifiesten en forma pacífica, claro que sí, porque es un derecho que se tiene a manifestarse. Sería un día y pienso que estaría muy bien que salgan a defenderse”, manifestó.

Zalazar Zazueta enfatizó que ante la violencia que se vive en el país en contra de niñas, jóvenes y adultas, el Gobierno Federal debe tomar cartas en el asunto, modificando leyes para detener ese tipo de hechos lamentables.

El presidente de Canacope Hermosillo dijo confiar que ese paro nacional de mujeres el próximo nueve de marzo donde se espera las mujeres se unan no saliendo ese día a la calles, no acudiendo a los trabajos, que las niñas no vayan a sus escuelas, jóvenes a sus universidades ni mujeres comprando y trabajando, alcance el resultado esperado y ya no haya ningún tipo de acto negativo en contra de ellas.