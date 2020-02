Se sumarán maestras al paro nacional

Las maestras y alumnas de escuelas de Sonora podrán sumarse al paro nacional #UnDíaSinNosotras programado para el próximo lunes 9 de marzo, sin que se les descuenta el día o aplique falta, aseveró el secretario Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González.

El funcionario estatal dijo que hay la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich para que se otorguen las facilidades correspondientes a las mujeres tanto maestras y alumnas que quieran participar en esta actividad

El titular de la SEC en Sonora, precisó que de 26 mil docentes de Educación Básica, aproximadamente el 70 por ciento, es decir, 18 mil 200 son mujeres, al igual que el 50 por ciento de la población estudiantil.

«Estamos viendo lo necesario para que los maestros, en este caso puedan hacerse cargo de los niños que acudan a la escuela, considerando que las niñas pudieran no ir a clases”, apuntó.

Garantizan cupo en las escuelas

El secretario de Educación y Cultura en Sonora, Víctor Guerrero, afirmó que todos los niños que van a entrar a preescolar, primero de primaria secundaria tendrán su espacio asegurado en las escuelas.

Lo anterior, luego de concluir el proceso de preinscripción en línea que capturó un registro de 117 mil 38 alumnos, que equivale a un 92.64 por ciento del total de niños en edad escolar de la entidad.

«Nunca hemos llegado al 100 por ciento porque hay escuelas por ejemplo en comunidades rurales que como se trata de una sola escuela, los niños ya saben que de todos modos van a tener cupo, entonces a veces hasta el primer día de clases van las mamás a inscribirlos y nosotros los recibimos», dijo.

Explicó que este proceso de preinscripción en línea es únicamente un dato estadístico para preparar con anticipación el servicio educativo que tienen que ofrecerles a los niños y niñas de Sonora. El hecho de no haber realizado este trámite no significa que no tendrán un lugar.

Todos los niños de Educación básica de nuevo ingreso tendrán un espacio seguro en las escuelas de la entidad, finalizó.