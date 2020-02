Se separa Meital Dohan de Al Pacino «Por viejo y tacaño»

Los dos estuvieron juntos durante unos dos años desde que se encontraron en una fiesta después de una proyección en Hollywood

La actriz israelí Meital Dohan confirmó que ella y el actor Al Pacino ya están separados, debido a la diferencia de edad que existe entre ellos, y que al actor de filmes como “Scarface” y “Perfume de mujer”, no le gustaba gastar dinero.

«Es difícil estar con un hombre tan viejo, incluso Al Pacino», dijo Dohan, de 43 años, sobre su ex de 79 años.

“La diferencia de edad es difícil, sí. Traté de negarlo pero ahora ya es un hombre mayor, para ser honesto. Entonces, incluso con todo mi amor, no duró”, declaró la actriz, de acuerdo con el diario The Times of Israel.

Cuando se le preguntó acerca de los regalos (y recuerdos), Dohan se rió y dijo:

«Él solo me compró flores. ¿Cómo puedo decir cortésmente que no le gustaba gastar dinero?”, dijo.

Los dos estuvieron juntos durante unos dos años desde que se encontraron en una fiesta después de una proyección en Hollywood, y Dohan dijo que espera que sigan siendo buenos amigos.

«Tuve una pelea con él y lo dejé recientemente, pero, por supuesto, realmente lo amo y lo aprecio, y me alegré de estar allí para él cuando me necesitaba, y de ser parte de su legado.

«Es un honor para mí. Me alegra que esta relación haya sucedido entre nosotros y espero que sigamos siendo buenos amigos, agregó la actriz de películas como “Failing Better Now” y “Shark Tale”.

Meital Dohan compartió en su cuenta de instagram dos fotografías en las que luce su escote y unas gafas de sol y en las que se leen los mensajes: “Sé libre” y “Siéntete libre”, respectivamente.