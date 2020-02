Se impone Leones Negros ante Venados

Los ganadores se colocaron en segunda posición de la tabla general

Leones Negros logró un valioso triunfo este domingo al doblegar 2-0 a Venados de Yucatán, en partido disputado en el Estadio Jalisco.

El equipo de la Universidad de Guadalajara batalló gran parte de la primera parte para vulnerar el muro defensivo de su rival que decidió jugar demasiado atrás y al contragolpe, a la espera del error.

Sin embargo, al minuto 37, los de casa lograron abrir el marcador a través de un saque de banda que peinó de cabeza Omar Bravo para que Joao Almaral prendiera el balón para mandar a guardar el esférico al fondo de las redes, marcando el 1-0.

Ya al final del primer tiempo, al minuto 45, en un tiro de esquina, Arturo Ortiz remató de cabeza para anotar el 2-0 definitivo.

En la segunda parte, Leones terminó de controlar el juego con la expulsión de Carlos Ramos, pero a la vez contribuyó para que el equipo local se confiara y ya no buscara con más vehemencia aumentar su ventaja.

Con el resultado, Leones Negros llegó a 10 puntos y se colocó en segundo lugar de la tabla general. El viernes visitará a Correcaminos.

Dávalos reprochó a sus Leones

Pese a la victoria que obtuvo Leones Negros, el técnico Jorge Dávalos se mostró muy molesto.La razón fue que considera que su equipo cambió radicalmente su desempeño en el segundo tiempo.

«Lo mejor del partido fue el resultado. El primer tiempo fue bueno, y en el segundo tiempo dejamos mucho qué desear, no podemos hacer eso, no podemos tener una cara y luego otra, no podemos ser verdes y luego amarillos, ¿o qué, solos?, No podemos cambiar tanto, eso sí me molestó, no podemos salirnos de nuestro camino», comentó en conferencia de prensa.

El timonel dijo que el horario del mediodía no debe ser pretexto para ofrecer un bajo rendimiento.

«Yo jugué cinco años en este horario, y no tiene que ser una desventaja, al contrario debe ser una ventaja. Este mismo equipo es muy contundente en el segundo tiempo, y jugando el rival con un hombre menos no podemos jugar caminando».

Dávalos destacó el segundo lugar, pero reiteró que no pueden decaer tanto