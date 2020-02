Santos derrota a Tigres

Los felinos cayeron dos goles a uno ante los laguneros

Y en la tierra del «dolor ajeno», los Tigres no dejaron de sufrir y cayeron 2-1 ante el Santos Laguna, en el Estadio Corona.

Los felinos no pudieron contener los ataques de la tercia lagunera de Brian Lozano, Fernando Gorriarán y Eduardo Aguirre, quien se encargó de anotar el doblete que le dio el triunfo a los Guerreros.

Los Tigres comenzaron a sufrir desde el minuto 2, cuando Jorge Torres Nilo salió de cambio por lesión y dejara a Carlos Salcedo como único central nominal; su lugar lo tomó Guido Pizarro. Entró Rafael Carioca al quite.

Aunque los felinos se vieron peligrosos, con embistes de Enner Valencia, quien falló dos claras, y un disparo de Jordan Sierra al travesaño, los Laguneros fueron más.

El equipo de Guillermo Almada se fue al frente con un pase de atrás del mediocampo de Gorriarán a espalda de Jesús Dueñas, que Lozano retrasó para Aguirre y así puso el 1-0 al 40′.

Nahuel Guzmán pudo reaccionar a una mano ante el disparo del juvenil de Guerreros, pero el contrarremate de Aguirre dejó al argentino sin posibilidades.

En la complementaria, Tigres tuvo la oportunidad de igualar las condiciones con un cabezazo de Valencia, que no aprovechó un buen centro por izquierda, perdiendo la chispa que mostró la semana pasada ante Chivas.

En el segundo gol, Santos le repetiría la dosis a Tigres y en tres pases de primera intención logró el 2-0.

Ahora la combinación fue entre Lozano que dio un pase en diagonal a Josecarlos Van Ranking, quien puso bombeadito el balón a Aguirre, para que éste rematara de cabeza y así aumentara la ventaja, al 66′.

Ante la losa pesada, Ricardo Ferretti mandó a Javier Aquino y Julián Quiñones a la cancha, para refrescar la zona ofensiva del campo.

El gol para Tigres llegó hasta el 77′, cuando André-pierreGignac mandó el balón al fondo de las redes, en un pase preciso de Sierra.

El festejo fue eufórico, pero de poco sirvió al final del encuentro. Gignac anotó su gol 120 con los auriazules.

Guzmán, al 79′, cometió una pifia grande que pudo haberse convertido en una expulsión, en donde en una salida tomó a Aguirre por la espalda y le metió una patada, pero no fue analizada por el VAR.

Tigres cayó 2-1 en la Comarca Lagunera y se estancó en la décima posición de la tabla general con 7 puntos, mientras que Santos llegó a 8, un puesto más arriba que los auriazules.

La próxima semana Tigres visita al Cruz Azul, en el Estadio Azteca