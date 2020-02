Salvan pierna de niño de dos años

En coordinación con cuerpo de Bomberos, en el Hospital General de Guaymas (HGG) se logró extraer una motobomba de agua de la pierna de un menor de 2 años, logrando que no resultara con afectaciones, resaltó Maribel Castillo Ramos.

Fue el pasado miércoles cuando el menor ingresó a la unidad hospitalaria cerca de las 17:00 horas, proveniente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde no lograron liberarle la pierna, detalló la directora del HGG.

Al llegar al Hospital, compartió que lo primero que realizaron en el servicio de Urgencias fue una radiografía a la pierna del niño para descartar alguna fractura o afectación, al dar negativo, se llamó a Bomberos de Guaymas para que realizaran la extracción del objeto.

“Al ver que no estaba fracturado ni comprometido, se pidió el apoyo de los bomberos, quienes le echaron detergente y en unos 20 minutos aproximadamente lograron liberarle la piernita al menor”, apuntó.

De no haberse actuado de manera rápida en extraer el objeto de la pierna, consideró la directora, el menor pudo haber sufrido afectaciones, pero fue gracias a la buena coordinación que se tuvo que el niño se fue con movilidad completa de su extremidad el mismo día a casa.

Recordó que son los menores los que más sufren accidentes dentro de los hogares ya que son los más vulnerables, indicó la funcionaria estatal, por lo que es importante que los responsables de los menores estén al pendiente en todo momento y tomen precauciones para evitar cualquier tipo de percance.