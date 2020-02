Salva viva de bebé de once meses

Pedro Noriega Hurtado, hace 20 años fue paramédico y ayudó al pequeño al aplicarle Reanimación Cardiopulmonar tras caer a una cubeta de agua

El estar en el momento preciso ayudó a salvar la vida de un pequeño de 11 meses que cayó en una cubeta con agua, compartió Pedro Noriega Hurtado, al aplicar Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y lograr reanimar al bebé, quien hoy se encuentra sano y salvo.

Es acomodador de carros en el estacionamiento de una tienda departamental, desde hace 20 años dejó de ser paramédico, pero “lo que bien se aprende no se olvida”, refirió Noriega Hurtado, al salvar a su pequeño vecino de morir ahogado.

“Al estar dándole RCP pensaba que sí la iba a hacer porque la criatura es fuerte, no sé cuánto duró el niño dentro de la cubeta de agua, pero si se veía muy débil, después de darle RCP lo trasladamos a la cruz roja y le colocaron oxígeno mientras llegaba la unidad y gracias a Dios ahí está el niño”, compartió.

“Don Pedro”, como le llaman sus amigos, externó que fue paramédico de Radio Auxilio durante casi 12 años, profesión que sentía era su vocación y que tuvo que dejar por los sacrificios que requería, pero que ha seguido “haciendo servicio” cuando la vida lo pone en situaciones de emergencia.

“Donde me piden el apoyo o se presta, yo me paro y les echo la mano, uno no averigua qué clase social es o quién es cuando se presenta una emergencia, uno sólo quiere ayudar, hacer el servicio”, subrayó.

Por tal motivo, Noriega Hurtado hizo un llamado a la población a capacitarse en RCP, ya que puede ser la diferencia entre la vida o la muerte de una persona, así como a ceder el paso a las ambulancias ya que no se sabe qué tipo de emergencia lleva.

El menor fue trasladado al Hospital Infantil del Estado (HIES), donde se le realizaron los estudios correspondientes y al no presentar afectaciones fue dado de alta después de 36 horas internado.

En la Secretaría de Salud, a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), se brindan cursos de Primeros Auxilios una vez al mes en el Centro de Capacitación a la Salud sin costo alguno con previa solicitud al correo, [email protected] o en su página de Facebook Coepra Sonora.