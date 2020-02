Regresará a México Ringo Starr

El exBeatle se presentará en el Auditorio Nacional de CDMX en octubre próximo

Ringo Starr, considerado en la actualidad una leyenda de la música, regresa a México para presentarse el fin de año en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Será el 20 de octubre cuando el público pueda disfrutarlo en vivo.

Ringo Starr, exintegrante de The Beatles, promocionará en México su última producción What’s My Name junto a su All Starr Band y promete una gran velada a sus más fieles seguidores.

En distintos portales de noticias se da a conocer esta tarde que Ringo Starr visitará nuevamente a México. La preventa de boletos será los días 2 y 3 de marzo y la venta general será el 4 de marzo.

Richard Starkey es el nombre del artista y según información en Wikipedia, nace en Liverpool el 7 de julio de 1940; es un multinstrumentista músico, cantante, compositor y actor británico que fue el baterista de la banda de rock The Beatles.

Tras la separación de The Beatles en 1970, Starr emprende una carrera musical en solitario y logra éxitos musicales con Goodnight Vienna, además, en su faceta de actor, participa en películas como El cavernícola (1981).