Refuerza vigilancia epidemiológica

En aeropuertos y puertos fronterizos de Sonora, especialistas de salud solicita a las personas que procedan de algún país con casos confirmados, avisen a las autoridades de este hecho

Ante la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del Coronavirus como emergencia de salud pública de preocupación internacional, especialistas de la Secretaría de Salud de Sonora refuerza la vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos fronterizos.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández, informó que la OMS recomienda fortalecer la vigilancia epidemiológica, detección temprana, aislamiento de los casos primarios, así como las medidas de prevención y protección personal.

En Sonora, indicó, se siguen las recomendaciones emitidas por la OMS y además se cuenta con una coordinación binacional con el estado de Arizona para el fortalecimiento de la vigilancia entre ambas fronteras, pues es un tema de preocupación internacional.

“Se solicita que a las personas que procedan de algún país con casos confirmados avisen a las autoridades aeroportuarias de este hecho; si no tienen síntomas, solo se toman sus datos para seguimiento epidemiológico por dos semanas; si presentan síntomas de inmediato se harán medidas estándar de control respiratorio”, apuntó.

Asimismo, añadió, se les brinda la recomendación de monitorear su salud por al menos dos semanas, sobre todo si se presenta fiebre, tos, malestar general, dolor de cabeza y catarro, en caso de presentar alguno de los síntomas, se debe acudir de inmediato al médico y referir haber llegado de un lugar de riesgo.

También se les recomienda, comentó, que si no presentan síntomas, continuar con las actividades diarias, evitar viajar a lugares con casos confirmados, abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura, beber abundantes líquidos, comer saludablemente y seguir los cuidados para evitar síntomas respiratorios.

Álvarez Hernández enfatizó que no hay motivo alguno de alarma para entrar en pánico, ya que por las características del nuevo virus es poco probable que ocasione cuadros graves en personas sanas.

“De acuerdo a los estudios recientes publicados en revistas de investigación internacional se ha encontrado que la mayor proporción de pacientes graves son los menores de cinco años, mayores de 60 años, embarazadas, personas con obesidad, diabetes, problemas del corazón, cáncer o VIH, entre otros”, puntualizó.

Las personas que se encuentran en riesgo para el Coronavirus, señaló, son las mismas que para la influenza, un padecimiento más grave debido a la mortalidad, severidad del cuadro y por la cantidad de personas que pueden infectarse y que se encuentra en nuestra entidad, por lo que es importante acudir a vacunarse.