Rechaza Harrison Ford política migratoria de EU; alza la voz en México

El actor Harrison Ford, uno de los más reconocidos histriones estadounidenses a nivel mundial, alzó la voz en México para manifestar su desacuerdo ante las políticas migratorias del presidente Donald Trump, pues asegura que Estados Unidos depende de la inmigración.

«Estamos enfrentándonos a ciertos problemas de presión en Estados Unidos y estamos trabajando duro para tratar de solucionarlos. Las políticas migratorias son ciertamente devastadoras y necesitamos que se reformen”, declaró en conferencia de prensa.

Tenemos que invitar a las personas al país y no echarlos para afuera. Esta ha sido la historia de Estados Unidos cuando la realidad es que, dependemos de la inmigración”, sostuvo el astro de Hollywood durante su visita a esta nación, como parte de la promoción del filme “El llamado salvaje”, (The call of the wild) que protagoniza.

El estelar de afamadas sagas cinematográficas como “Star Wars” e “Indiana Jones”, consideró que en Estados Unidos urge un liderazgo moral. “Hemos perdido algo de credibilidad en el mundo y ahora estamos ansiosos de volverla a tener”.

«Lucha contra el cambio climático continúa pese a negativa de Trump»

Harrison Ford, quien desde hace más de 25 años sobresale como activista medioambiental participando en diversas cumbres del mundo, también se refirió al cambio climático y los desastres naturales. Aseguró que la lucha continúa no obstante que Estados Unidos se haya retirado del Acuerdo de París, que es el mayor pacto vinculante frente a esta crisis.

«Obviamente, los gobiernos, corporaciones, negocios y todas las estructuras políticas han entrado en nuestra ausencia. Ellos han afrontado la responsabilidad de confrontar las dificultades del cambio climático, pese a la falta de interés del gobierno norteamericano, espero que continúen”, apuntó.