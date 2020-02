Proyectan cancelar concesión de relleno sanitario

Indican que se cuenta con un dictamen donde se comprueba que la empresa no realizando el manejo adecuado de los residuos

La alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas anunció que se buscará cancelar también la concesión del relleno sanitario, mediante un dictamen donde se comprueba que la empresa no realizando el manejo adecuado de los residuos.

Señaló que desde hace unos meses han estado trabajado en la elaboración de un dictamen mismo que ha arrojado pruebas de que la empresa TecMed, que se encarga del manejo del relleno de Hermosillo, no está operando el servicio de forma correcta, por lo que buscarán la cancelación del contrato por mutuo acuerdo como se hizo con la concesión del alumbrado público.

“El relleno sanitario Tec Med tiene todavía una concesión por siete años más, sin embargo nosotros estamos por la vía jurídica demostrando que no está operando el relleno sanitario como estipula la concesión y finalmente nosotros estamos empezando la ruta para poder llegar al acuerdo para la cancelación de ese relleno.

«Finalmente no es una concesión que tenga muchos años, siete no son muchos y creo que es un buen momento para poder llegar a un buen acuerdo con la empresa y que nos permita a nosotros primero tomar el control del relleno sanitario que es lo más importante”, dijo.

López Cárdenas explicó que la empresa está en una situación financiera compleja debido también a que el Municipio le adeuda muchos millones de pesos, y ante un mal cliente y también una mala relación, lo mejor es cancelar y tomar el control de ese servicio.

La munícipe dijo estar convencida de todo el potencial que tiene la Ciudad, que en lugar de estar enterrando todos los residuos que tienen valor, lo mejor es procesarlo para hacer composta y venderla y de esa manera financiar el servicio de recolección de basura.

Añadió que en los próximos días se reunirá con los directivos de la empresa Tec Med para llegar a un acuerdo de cancelación de la concesión, y en caso contrario proceder por la vía jurídica.

“Hay una norma que de alguna manera dictamina el cómo deben operarse los rellenos sanitarios, como debe ser el manejo de los residuos, su operación y todo eso se hizo con gente que conoce y que nos dio las pruebas para integrar ese dictamen que presentaremos para llevar a cabo esa cancelación”, finalizó.