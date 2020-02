Propondrá Gobernadora Pavlovich reformar ley de transporte

Endurecerá sanciones a quienes incumplan con la disposiciones del traslado de personal, sobre todo en el caso de los jornaleros agrícolas

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano propondrá reformar la Ley de Transporte para el Estado de Sonora a fin de endurecer las sanciones a quienes incumplan con las disposiciones, porque al parecer los concesionarios de transporte de personal se aprovechan de lagunas legales existentes para no brindar un servicio digno y adecuado.

Luego de registrarse por cuarta ocasión, en este año, un accidente carretero de un camión que transportaba a jornaleros agrícolas, en esta ocasión en la región de Empalme, la mandataria estatal subrayó que sin duda tendrán que ser más estrictos y revisar la ley en la materia para evitar estas situaciones.

“Hay lagunas (legales), por ejemplo no establecen qué modelos deben ser los camiones que transportan a los trabajadores agrícolas y no es justo, no puede ser que los transporten en una cafetera o en un transporte que no sea el adecuado”, argumentó.

Los trabajadores deben trasladarse en unidades dignas como se merecen y es lo correcto, se tienen que endurecer las sanciones “y buscar a toda costa que no se aprovechen de lagunas legales para que se den este tipo de situaciones, ya estuvo bueno”, precisó Pavlovich Arellano.

También hizo un llamado a la conciencia de los patrones, el contar con unidades más dignas y con mayor seguridad es en beneficio no solamente de sus trabajadores sino para ellos, al obtener mayor productividad, comentó.

Gestionará tarifa especial de peaje

Al darse a conocer el aumento a las tarifas en las casetas de peaje en el país, la mandataria estatal informó que gestionará una tarifa especial para los residentes de Sonora.

Reconoció que las carreteras federales están en mejores condiciones que en años anteriores, cuando prácticamente eran unas veredas, pero todo aumento impacta a los bolsillos de la población.

“No soy yo quien decide, es algo que gestionaría, no soy yo quien toma la decisión es el gobierno federal, pero me parece que a los residentes del estado a los que son sonorenses, lo justo es que tendríamos una tarifa especial”, anotó.

Seguramente es algo que debe gestionarse ante Capufe y Banobras, puntualizó la gobernadora de Sonora.