Probará De la O suerte en comedia para dejar atrás personaje de El Chapo

El actor confía en quitarse la imagen de su personaje con la nueva serie R que estrenará en marzo

Si a Marco de la O lo ven en la calle, muchas veces no se salva que le griten «¡Chapito!» por su interpretación del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán en la serie El Chapo.

Aunque eso lo persigue, incluso tres años después de haber hecho el papel, el actor se siente seguro de poder quitarse la imagen de ese personaje con su nueva serie R, que tendrá su estreno en marzo.

«No tiene nada que ver con el narcotráfico porque después de El Chapo sabía que tenía que hacer algo diferente y dejarlo ahí.

«Ahora tendré que darle la vuelta a la tortilla y cambiar para que la gente me ubique como Marco, el actor, no como el que hizo el Chapo», dijo en entrevista.

En la coproducción de Viacom International Studios (VIS) Americas y Claro video también actúan Mauricio Ochmann, Paulina Dávila y Andrés Almeida, entre otros.

La trama se centra en Franco, un hombre que le dará un giro inesperado a su vida cuando por error sea diagnosticado con un padecimiento mortal.

Y aunque De la O no quiso dar más detalles sobre el proyecto, en el que interpretará a un sindicalista, sostuvo que su oportunidad como artistas de probarse en otros géneros.

«Soy bueno para la comedia, hasta mi esposa me decía: ‘tú eres más bueno para eso y terminaste haciendo tragedia’.

«Pero soy actor y justo eso tengo que encontrar, personajes que me alejen de ‘El Chapo’. Este personaje me gustó porque es un malo muy simpático que hace reír mucho», contó el actor.

Sin embargo, hasta el día de hoy no le molesta que lo relacionen con el narcotraficante porque fue un papel y una producción que le dejó muy buena enseñanza.

Precisamente por eso, celebró que la serie llegue a A&E, el lunes, a las 22:50 horas, luego de estas disponible en una plataforma de streaming.

«Decidí alejarme de toda la temática del Chapo, de las noticias y todo lo relacionado, pero al final de cuentas terminaba empapado otra vez y la verdad estoy muy agradecido por el personaje.

«Me dejó aprender a pensar las cosas más y no tomar todo tan a la ligera porque todo lo que hagas puede repercutir en ti y en quienes te rodean», consideró.