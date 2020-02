Presentarán proyecto para parque La Sauceda en tres semanas

La intención es mantener esta área como un pulmón para la ciudad

Entre dos y tres semanas, Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (Impulsor) presentará el proyecto del parque La Sauceda, el cual será desarrollado por firmas muy serias de la Ciudad de México como un concepto de diversión, entretenimiento y un pulmón verde muy importante para Hermosillo.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía del Estado, comentó que Octavio Esquerra del Real, director de Impulsor, es el responsable de presentar el proyecto a la comunidad hermosillense, el cual ya está terminado.

Aunque evitó abundar en el tema, el Secretario de Economía dijo que se trata de las mismas firmas que se interesaron desde un principio por este espacio, despacho cuya sede está en la Ciudad de México.

“Se cumplieron con los requerimientos, que sea un pulmón para la ciudad pero con muchísima más visión e impulso por la experiencia que tienen. Será una agradable sorpresa para todos”, añadió el funcionario estatal.

Destacó que el esquema financiero será compartido, el 30 % lo mantendrá Impulsor, por lo que el Gobierno del Estado no pagaría algún monto.

“Nosotros no tenemos capacidad para echar andar el proyecto, no hay recursos, no hay capacidad y la única posibilidad sería a través de un modelo como el que se encontró, que creo que es muy justo para todas las partes, pero sobre todo de gran beneficencia para los hermosillenses”, puntualizó Vidal Ahumada.