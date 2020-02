Prepara Raphael álbum discográfico

El cantante aseguró no recordar la cantidad de álbumes que ha lanzado a lo largo de su trayectoria

El cantante español Raphael celebrará su sexagésimo aniversario con un álbum especial, que terminará de grabar luego finalizar su gira por Latinoamérica, y será lanzado en 2021.

En entrevista el cantante aseguró no recordar la cantidad de álbumes que ha lanzado a lo largo de su trayectoria.

«He de andar por los 100, contando los que las compañías discográficas hacen de éxitos del pasado o de duetos que haces con no sé quién y no sé cuánto, así que deben pasar de los 100”.

Tras hacer gala de su amplia discografía, reveló que se encuentra en la producción de un nuevo álbum, en conmemoración de su trayectoria:

«Ahora estoy grabando uno con el que voy a celebrar el año que viene, mis primeros sesenta años en escena”, destacó.

En la misma entrevista el intérprete de Cuando tú no estás, recordó cómo fue a visitar la entonces Unión Soviética, ahora Rusia, cuando su país natal había roto las relaciones diplomáticas con aquella nación.

«Las primeras veces que fui, era la Unión Soviética y no tenía relaciones con España, y obtener un pasaporte era una cosa complicadísima: yo tenía que ir por París; allí, en la Embajada, dejaba mi pasaporte y me daban uno por los días que yo iba a estar allá, y luego regresaba por París y me regresaban mi pasaporte.

«Era muy gracioso, porque la gente en España decía ‘si no se puede ir a Rusia, ¿cómo es que este señor viene en la portada, del periódico que fuera, y está ahí cantando?’. Estando yo ahí es que volvieron a tener relaciones diplomáticas”.

“El divo de Linares” se encuentra en México, donde ofrecerá espectáculos de su RESinphónico World Tour, en las principales ciudades, para luego viajar a Colombia y Ecuador, posteriormente volverá a España para completar el álbum.