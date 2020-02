Prepara Marc Anthony una serie infantil

El animal es enviado a una ciudad mágica a visitar a sus abuelos; en el lugar descubrirá todo lo que representa su cultura

El cantante Marc Anthony producirá Gloria (doesn’t) Know it All, (Gloria (no) lo sabe todo), serie dirigida a niños de cuatro a ocho años de edad, donde trabaja junto al cineasta Juan José Campanella, de uno de los estudios de animación más importantes.

A través de la música y el realismo mágico, Gloria (doesn’t) Know it All, cuenta la historia de una alpaca de siete años, que es enviada a una ciudad mágica a visitar a sus abuelos; en el lugar descubrirá todo lo que representa su cultura.

El intérprete de temas como Vivir mi vida, compartió su emoción por el proyecto mediante un comunicado: “Estoy emocionado de comenzar el nuevo año con el anuncio de un proyecto que resaltará el esplendor y la diversidad de nuestra cultura latina, para los niños de todas partes, y espero inspirar a las familias y las generaciones jóvenes con esta historia”.

El embajador de la música y la cultura latina será el productor musical. Para la serie compondrán música original. La historia se inspira en las hijas gemelas (Adriana y Emilia) de Carla Curiel y Roberto Castro, quienes son coproductores ejecutivos de la serie.

«El viaje de Gloria tuvo su inspiración en nuestras hijas gemelas quiénes están experimentando su propia travesía de autodescubrimiento y pertenencia», revelaron los productores.