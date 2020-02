Piden a Aguah utilizar criterio en medidores

Se supone que al realizar el contrato de servicio el organismo avaló el sitio donde quedó instalado el cuadro de medición

Agua de Hermosillo deberá aplicar un criterio responsable y dar a los usuarios facilidades para mover el medidor a fin que esté a la vista del encargado de tomar la lectura de consumo, porque al hacer el contrato del servicio el organismo debió avalar la instalación del cuadro de medición.

Ignacio Peinado Luna, representante de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), abundó que independientemente del tiempo en que se hizo el contrato, personal de la paramunicipal verifica si la instalación del cuadro de medición es la correcta.

Ante la disposición de las autoridades municipales de aplicar una multa de hasta mil 200 pesos a los usuarios que no tengan al límite de la propiedad el medidor, el presidente de la asociación reconoció que hay dispositivos que están muy adentro de la propiedad o son obstruidos por una pared o árbol, lo que dificulta tomar lectura.

Pero hay muchos usuarios que de momento no pueden hacer una inversión en la compra de materiales y pagar a un plomero para mover el medidor, en estos casos se debe aplicar un criterio amplio y dar más tiempo a las personas para cumplir con la disposición, consideró Peinado Luna.

Personal de Agua de Hermosillo debe estar consciente que no es la misma situación económica de un usuario resiente de una zona popular a uno que tiene mucha plusvalía y que incumple con la disposición, porque habita en fraccionamientos cerrados que es imposible acceder a los lecturistas, anotó.

En muchos casos no hay necesidad de hacer movimientos, si hay un árbol que lo obstruye puede cortarse la parte que genera el problema, comentó Peinado Luna al subrayar que por cuestiones de seguridad usuarios protegen el medidor para evitar que se roben algún pedazo de cobre, material con que está hecho.

Consulta pavimento

Con respecto a la propuesta de la alcaldesa de Hermosillo de realizar una consulta ciudadana para aplicar una aportación adicional al predial para pavimentar las calles, el representante de la UUH consideró que es positivo conocer la opinión de la población en este tema, pero ya se pagan impuestos y no se debe poner de moda pedir cuotas para obra pública.

El llamado sería reforzar la cultura de pago, que cumplan con el predial las grandes empresas, industria y sectores residenciales de gran plusvalía que no lo hacen, no porque no puedan sino porque esperan algún programa de descuentos que los beneficie.

A nadie le gusta pagar impuestos pero es responsabilidad del contribuyente hacerlo, pero tampoco se deben crear nuevas aportaciones que afecten a la población más vulnerable económicamente, puntualizó.