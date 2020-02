Pide gobernadora atacar causas de violencia hacia la mujer

La ejecutiva estatal, Claudia Pavlovich reiteró que apoyará el nueve de marzo el movimiento de un día sin mujeres

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dijo que no está para juzgar, dividir, ni calificar ningún hecho, sino para ir a las causas al referirse a la manifestación de mujeres que están contra el feminicidio, protesta que terminó en destrozos en el edificio del Poder Judicial del Estado.

La mandataria estatal agregó que siempre está abierta al diálogo y que la lucha hay que continuarla para construir, porque hay muchas cosas que hacer todavía.

Subrayó que la lucha contra violencia es un tema que por mucho tiempo ha abordado, “yo como gobernadora me ha costado mucho trabajo estar donde estoy, he vivido muchos actos de violencia de género, de violencia política”.

La reflexión que hace es ir a las causas que genera tanta violencia contra las mujeres y actuar en este sentido, abundó la jefa del Ejecutivo Estatal.

Con respecto al movimiento que se convoca para el nueve de marzo de un día sin mujeres, la gobernadora recalcó que ella se suma como lo dio a conocer a la opinión pública en días pasados, pero es voluntario para las mujeres de su gobierno unirse, no es obligatorio para ellas ni habrá ninguna sanción.

“Y más que no ir al trabajo, yo creo que el tema es cómo sería un día sin mujeres, no es solo no ir a trabajar, es no cuidar niños, no ir hacer el mandado, lo que realmente hacemos todas las mujeres día a día”, abundó.