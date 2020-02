Pide a empresarios ser reales contrapesos

Deben de presentar propuestas y no solo opiniones para atender los problemas de los sectores productivos y no dejar solo en los gobiernos la toma de decisiones

El presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, llamó a los empresarios a crear contrapesos con propuestas y no sólo con opiniones, para atender en gobernanza los problemas de los sectores productivos, y no dejar solo en manos del gobierno estas decisiones de importancia para el crecimiento y desarrollo del país.

De visita en esta capital, López Campos, pidió a los empresarios ser proactivos y desarrollar con las cámaras empresariales agendas propias para fijar la hoja de ruta de crecimiento al que se aspira alcanzar, como sectores productivos, y como sociedad, para promover en coordinación el crecimiento económico y desarrollo social que requiere el país, que se dará con la generación de empleos.

Para ello, señaló, se necesita de condiciones favorables para las empresas, y que las autoridades sean facilitadores para la inversión nacional y extranjera, a través del desarrollo de infraestructura y con un marco legal sólido.

«Las cámaras empresariales tienen que hacer la tarea para no lamentarnos en el futuro por todo aquello que se dejó de hacer o lo que no se logró, tenemos que pasar de ser solo críticos a propositivos y colaborativos en las acciones que beneficien a todos los sectores económicos y de la sociedad.

En su participación en el foro “La Fuerza del empresariado con México”, en que compartió panel con los presidentes nacionales de Coparmex y Canacintra, Gustavo de Hoyos Walther y Enoch Castellanos Férez, respectivamente, el líder de Concanaco, consideró importante fortalecer las instituciones, como las cámaras empresariales, para ser parte activa de esta etapa de transformación del país, haciendo planes de corto, mediano y largo plazo.

En un auditorio que reunió a empresarios de diferentes sectores económicos de Sonora, López Campos habló sobre la relevancia que tiene abrir la interlocución con los contrapesos constitucionales, alcaldes, gobernadores, congresos estatales y con cámaras de diputados y senadores.

Los empresarios, dijo, tenemos que revalorizar la democracia, en donde cabemos todos, y ser sensibles a la responsabilidad social, si queremos cambiar la situación de nuestros municipios, estados y el país.

En ese sentido, aseveró que desde la Concanaco, se propone construir acuerdos, tener mayor interlocución con los tres niveles de gobierno y colaborar o coadyuvar con los gobiernos para seguir en el camino del desarrollo y crecimiento económico del país.

Para ello, destacó, será importante que también se concreten los planes de infraestructura, energía, vivienda, salud y turismo con inversión del sector privado, y que se garanticen las condiciones propicias que atraigan capitales nacionales y extranjeros.

“Hay que construir acuerdos, elaborar los planes sectoriales y junto con las inversiones de la iniciativa privada y de la extranjera directa que se dé por el T-MEC iniciar el cambio de la gráfica de crecimiento del país”, subrayó.

Explicó que hay avances en la promoción del contenido regional del país para atraer la instalación de plantas que quieran acceder al mercado más grande del mundo, el de Norteamérica, en el cual México será un eslabón natural por las ventajas competitivas que tendrá cuando entre en vigor el T-MEC, acuerdo comercial que solo falta para su implementación la aprobación del parlamento canadiense.

«Otro factor que ayudará a que más firmas extranjeras se establezcan en nuestro territorio, además de la cercanía con Estados Unidos y el tratado comercial, es que las reformas laborales hechas en nuestro país generarán condiciones favorables para los fines inversionistas, así como para los trabajadores, lo cual era una exigencia del acuerdo trinacional.

Hoy, dijo, hay condiciones favorables por el T-MEC una vez que entre en vigor, ya que nuestro país ofrecerá mejores oportunidades para la inversión, y que aun con situaciones adversas externas México podría crecer económicamente, porque hay certidumbre en la continuidad del intercambio comercial con Canadá y Estados Unidos.

Respecto al brote del Covid-19, José Manuel López Campos afirmó que en el país se deben de tomar todas las medidas preventivas para atender esa contingencia, y evitar afectaciones mayores.