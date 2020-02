Nace bebé de mujer con esclerosis múltiple en la clínica de Ginecopediatría del IMSS

La mujer, de 30 años, dio a luz a su segundo bebé y se sometió a una cirugía para evitar volver a embarazarse

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, trató con éxito y logró, con el trabajo de enfermería y personal médico, el nacimiento de la pequeña Elizabeth, cuya mamá sufre de esclerosis múltiple y ha decidido operarse para no volver a embarazarse.

Cynthia Lorena Flores López, de 30 años, fue atendida el 20 de enero en el Hospital de Ginecopediatría (HGP) número dos, en Hermosillo, para tener a su segundo bebé, ya que hace seis años nació su primer hijo, un varón, por lo que ahora con la pareja dice estar contenta.

“Estuvo muy bien todo, yo tengo el problema de esclerosis múltiple y todo estuvo perfectamente bien, me preguntaron si me iba a operar y les dije que sí, por lo mismo de mi salud y para no arriesgarme con otro embarazo, ya completé lo que quería”, expresó.

La madre de familia manifestó que durante los nueves meses se presentó con los doctores y todo estuvo perfectamente bien, explicado todo bien y estuvieron muy atentos con todo el servicio, logrando que la pequeña Elizabeth naciera de 37.5 semanas y sana, al seguir las indicaciones que le hicieron para tener un embarazo seguro.

Cynthia Lorena agregó que ahora su tarea, además de cuidar a sus hijos, será retomar el tratamiento para combatir la esclerosis múltiple y buscar que lo aprendido dentro del HGP, con el programa de Mamá Canguro y Lactancia Materna, sea de provecho para su bebé.