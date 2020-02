Multarían a 19 mil usuarios de agua

Usuarios de Agua de Hermosillo que no tengan visible su medidor para que se les tome la lectura podrían ser multados con 10 salarios mínimos, es decir, mil 230 pesos, señaló Iván Sandoval Gámez.

El director de Comercialización de la paramunicipal explicó que a partir de este mes se empezó a aplicar esta acción estipulada en el artículo 34 de la Ley de Ingresos para aquellos usuarios que no tengan el medidor visible para poder tomar la lectura.

Mencionó que son 19 mil usuarios los que se encuentran en esta condición, de los cuales ya se notificó y multó a cinco mil 700 por no tener el medidor a la vista, y otros 13 mil quienes serán notificados para que reubiquen este aparato.

“Tenemos alrededor de 19 mil usuarios que se encuentran en el concepto de tomas cerradas o casas cerradas, lo que no nos permite leer o medir el agua de una manera correcta y nos obliga, como Agua de Hermosillo, a ponerle una cuota fija que probablemente sea mucho más alta que lo que la gente realmente consume”, expuso.

Sandoval Gámez dijo que una vez notificado el usuario tiene un plazo de 60 días para reubicar su medidor o puede solicitar una prórroga para hacer las modificaciones necesarias y que los trabajadores del organismo operador no tengan problema para tomar la lectura.

El funcionario de la paramunicipal aclaró que esta medida no es recaudatoria, sino que se aplica para poder brindar un mejor servicio al usuario y que pague lo que realmente consume ya que una de las principales quejas que reciben en los módulos son las cuotas altas.

Abundó que los usuarios que deseen solicitar una prórroga para reubicar su medidor pueden comunicarse al teléfono 2-89-60-00 extensión 6114 y 6117 o al 073 del CAT.

Añadió que una vez que se realicen las modificaciones en el plazo establecido por el organismo operador se retirará multa aplicada.