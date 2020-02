Luce radiante Adamari López con varios kilos menos

La conductora de televisión comparte con todos sus seguidores los resultados que ha tenido con «El Reto de Ada»

Adamari López sigue firme en su decisión de bajar de peso; en redes sociales ha expresado lo contenta que se encuentra con los resultados que ha tenido hasta el día de hoy, «sigo firme en ese reto que tengo de estar bien, de alimentarme mejor, he bajado en un mes 5 libras, yo empecé el mes pasado, ya estamos terminando febrero, llevo como, no sé 5 o 6 libras diría yo (2.7 kilos aproximadamente), he ido poco a poco, pero no he vuelto a ganar ninguna de las libras que he perdido».

La hermosa Adamari López, originaria de Humacao, Puerto Rico está usando el método Weight Watchers del cual es una de las embajadoras; dicho método le ha ayudado a forjar el hábito de desayunar y cuidar así su alimentación, «estoy súper contenta con lo que estoy haciendo, siento que es algo que yo puedo hacer, no se me hace difícil, estoy desayunando por las mañana, que antes no desayunaba, estoy haciendo algo de merienda entre medio».

La conductora de televisión y también actriz expresó con mucha satisfacción:

Me siento más ágil, siento que también, y no está mal decirlo, me siento más bonita cuando estoy con menos peso, encuentro que la ropa me queda mejor y eso me da muchísimo gusto.

«¿Quién no quiere estar bien?», expresó la futura esposa de Toni Costa.

Anteriormente Adamari López comentó que uno de los motivos para perder peso, es querer vivir grandes momentos al lado de su hija Alaïa, sin tener impedimentos físicos.