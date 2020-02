Lamenta alcaldesa actos de vandalismo

La alcaldesa Célida López Cárdenas lamentó que se confunda el derecho a exigir y manifestarse por los hechos violentos registrados en contra de las mujeres, al vandalizar y afectar los bienes y edificios públicos, luego de lo ocurrido en la marcha feminista del pasado domingo.

Mediante un comunicado, la presidenta municipal calificó como un hecho lamentable el que algunas personas hayan manchado un movimiento pacífico como la exigencia del respecto hacia las mujeres y detener las agresiones en contra de las mismas, con acto a vandálicos.

«Lamento profundamente que la violencia sea la expresión del dolor y la frustración. No podemos confundir el derecho a exigir y manifestarnos al derecho a vandalizar y afectar los bienes y edificios públicos», expresó.

Comentó que durante la marcha feminista del pasado domingo hubo unas personas que violentaron este movimiento pacífico y causaron daños al edificio del Poder Judicial del Estado, por lo que exhortó al Estado a investigar para esclarecer quienes fueron los responsables y proceder jurídicamente.

Asimismo, la munícipe se pronunció en contra del paro nacional #Undiasinnosotras programado para próximo nueve de marzo, ya que sostuvo que como gobierno tienen la responsabilidad mayor de servir, sin embargo se respetará a las funcionarias que decidan no presentarse a trabajar ese día, y tampoco habrá ningún descuento ni sanción.

La presidenta municipal señaló que como autoridad tienen la responsabilidad de trabajar todos juntos, haciendo lo que les corresponde para prevenir la violencia hacia las mujeres, las niñas, niños y hombres, así como la obligación de trabajar por un régimen de paz, de concordia, de estabilidad, es por ello que no puede pronunciarse a favor de un paro nacional.

«Mantenemos una postura de respeto y tolerancia a todo movimiento o manifestación pública tendiente a combatir cualquier tipo de violencia y, en especial, contra las mujeres. Es una tarea de todos fortalecer las condiciones para que toda la sociedad, mujeres y hombres vivamos en paz», dijo López Cárdenas.

Sin embargo, subrayó que hay labores que no pueden descuidarse porque representan un perjuicio a la ciudad y sus habitantes; además existir una normatividad y código de ética que los rigen como funcionarios públicos para cumplir con el cargo y trabajo que tienen en el Ayuntamiento de Hermosillo.

Es por ello que el próximo 9 de marzo los servidores públicos que asistan a trabajar podrán vestir del color que quieran hacerlo y portar cualquier distintivo que elijan.