Oportuna intervención de jefe policiaca frustra suicidio de menor

Ni siquiera se puede imaginar la frustración, tristeza, dolor, o vaya usted a saber los sentimientos que embargan a una persona, peor, a un niño, niña o adolescente, para contemplar la posibilidad de quitarse la vida, como ocurrió ayer con un jovencito de 15 años, que pretendía lanzarse del distribuidor vial del bulevar Morelos.

El adolescente, quien se desplaza con muletas, dijo que padece bullying en la escuela secundaria a la que acude, además de que manifestó su pesar, por la muerte de su abuela, con la que pretendía reunirse en el cielo.

Por suerte, la directora de la Policía Preventiva Municipal, Cristina García, pasaba por el lugar y alcanzó a ver al jovencito en el barandal del puente, subió, dialogó con él y cuando estaba a punto de soltarse lo sujetó y evitó que se lanzara al vacío, con resultados que habrían sido fatales.

Naturalmente, que el adolescente tendrá que ser atendido sicológicamente, se tendrá que ver la condición de su familia y buscar una red de soporte, que le ayude a superar la situación en que se encuentra.

Y justamente esto ocurre cuando en Tijuana, un niño de 12 años, la noche del miércoles, decidió quitarse la vida colgándose en el clóset de su cuarto, desconociéndose los motivos que tuvo para tomar la fatal decisión.

Como lo hemos comentado con anterioridad, es muy importante que la familia esté al pendiente de los menores, de los adultos mayores y de todas las personas, sin importar la edad, sobre todo cuando pasan por una ruptura amorosa, laboral, la pérdida de un ser querido, o bien, en el caso de los niños y jóvenes cuando se estresan por exámenes, resultados de deportes, por situaciones familiares o adicciones.

En ocasiones los adultos creen que los menores no se dan cuenta de las problemáticas familiares, pero si lo hacen, así que si hay algún problema más vale comunicárselo de forma en que entiendan y sobre todo aclararles que no es responsabilidad de ellos para evitar que ellos asuman culpas y responsabilidades que no les corresponden.

La salud mental, sin importar la edad, el nivel socioeconómico ni el género, debe ser prioridad y en ocasiones, lo dejamos a lo último y por ello, las problemáticas crecen…

Campaña de Seguridad Pública esperemos tenga resultados positivos

Interesante la campaña en Twitter, #PORLOQUEMASQUIERAS de la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza David Anaya Cooley, la cual mediante testimonios de personas detenidas buscan prevenir delitos.

En el corto video, se entrevista a una persona joven, convicta por homicidio con alevosía, quien externa su arrepentimiento por haberle quitado la vida a una persona y lamenta el no estar con sus abuelos, quienes lo criaron. Asimismo, se conduele de no haber tenido con él a su padre y a su madre.

Es una buena campaña, que ojalá permee entre la sociedad y aunque dicen que “nadie escarmienta en cabeza ajena”, esperemos permita que los jóvenes tomen conciencia de las malas decisiones que se toman bajo los influjos de drogas, alcohol, o bien por presiones de quienes creemos son amigos y a final de cuentas son malas influencias que los abandonan.

La familia es la piedra angular de la sociedad, así que hay que priorizar desde ésta la prevención y la implementación de valores, para crear niños y niñas que al llegar a la juventud estén blindados contra las tentaciones y situaciones que puedan enfrentar… Enhorabuena para David Anaya y por supuesto, para la gobernadora Claudia Pavlovich que es la principal promotora de valores y de la promoción de valores, entre niños y jóvenes…

Investigan caso de coronavirus en Mexicali ¡aguassss!

Apenas la entrega anterior comentábamos de los riesgos que tenemos en México ante la falta de infraestructura y la indolencia de la autoridad, ante la llegada del Coronavirus o Covid 19 y resulta que ayer, autoridades de Salud de Baja California, informaron que está en análisis el caso de una persona que podría tener la enfermedad.

Según el secretario de Salud del vecino estado, Óscar Alonso Pérez Rico, la afectada está bajo atención médica y su estado es favorable…. Así que ¡agárrese! Porque más tarde o más temprano tendremos que enfrentar este problema que según estimaciones afectaría a millones de mexicanos y dejaría miles de muertos… Veremos cual estrategia tiene el Secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri ante este caso cercano.

Correo electrónico [email protected]