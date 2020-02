¿Estará preparado México para enfrentar los efectos del coronavirus?

Mientras que las autoridades de Estados Unidos y otros países, se alistan para enfrentar los efectos del coronavirus, en México nos mantenemos al margen, como si por el hecho de desear que no nos llegue y no nos afecte, fuera suficiente, por lo que existe el riesgo de que nos agarre con los dedos tras las puerta y no hallemos qué hacer cuando acuda la pandemia.

Platicando con mi familia me preguntaban ¿y cuándo vamos empezar a comprar víveres para cuando llegue cl coronavirus? Y en la misma situación se encuentran conocidos y amigos, que están buscando prepararse, mientras que el gobierno federal, ni suda ni se acongoja, como tampoco lo hace en otras problemáticas torales que tenemos.

Y no hablo solo de la inseguridad, sino del nulo crecimiento económico por parte de la Federación que nos tiene prácticamente en recesión, sin que veamos que exista un plan para detonar empleos y atraer empresas.

Afortunadamente en Sonora no se han sentido los efectos, ya que la gobernadora Claudia Pavlovich no ha descansado en su labor de promoción para atraer empresas y generar empleos y gracias a ello, se siguen asentando firmas, principalmente extranjeras.

Pero volviendo al tema del coronavirus, nuestros vecinos están preparándose, armando estrategias, supongo que acopiando determinados medicamentos, mientras en México ni podemos salir adelante con la atención de enfermos de cáncer, ni existe capacidad de atención en los hospitales públicos ¿cómo nos irá a ir con el covid-19 o coronavirus?

La otra duda que me asalta es ¿se irán a atrever los sonorenses a viajar al vecino país en la próxima temporada vacacional? O bien, ¿las autoridades mexicanas les irán a cerrar la puerta a los “spring break” que visitan las playas en la Semana de Pascua?

Ayer veíamos como a los tripulantes de un crucero se les impidió atracar en varios destinos del Caribe y al tratar de hacerlo en México, luego de que supuestamente se comprobó que no había casos de coronavirus se autorizó que arribara a Cozumel… Esperemos que no haya consecuencias para los habitantes de ese destino turístico.

Urge ser tolerante hacia todas las personas para mejorar la sociedad

En lugar de alegrarse, hay quienes critican el que se alerte por la desaparición de jóvenes y que por fortuna éstas sean localizadas a salvo, como si prefirieran que las hallaran en un basurero sin vida y todavía critican y especulan lo que pudieron andar haciendo.

Qué bueno que las alertas de los últimos días han arrojado resultados positivos y se ha logrado que las jóvenes regresen a sus familias, porque la mayoría de las desaparecidas no lo logra.

Hay quienes se atreven a cuestionar el que una joven salga a divertirse, como si no tuviera derecho, el que ingiera una copa, que esté en un “antro” a media noche, como si ello fuera darle carta abierta a un agresor y no, déjeme decirle que no es así.

Porque las mujeres a la hora que sea, con la ropa que usen o sin ella, con alcohol o sobrias, de madrugada o a medio día, tienen todo el derecho de andar por la calle y hacerlo con seguridad.

Lamentablemente y a diferencia de la joven que la noche del martes fue auxiliada al salir de un restaurante bar, cuando intentaron levantarla, o la universitaria que tras varias horas logró volver a casa, hubo otra mujer, no identificada, al parecer en condición de indigencia, quien fue asesinada por rumbos de la colonia Café Combate tras golpearla con un objeto contundente en la cabeza y algunos dirán que son los riesgos de su condición.

Creo que es momento de ser más solidarios no solo hacia las mujeres, sino entre todas las personas, para tener una mejor sociedad en todos los ámbitos e insisto, tenemos que empezar desde la casa de cada quien para respetar desde ideologías políticas y religiosas.

