A 15 años de asesinato de Myriam Ramos seguimos esperando justicia

Indudablemente que tiempos traen tiempos, como decían las abuelas, y ahora en Sonora estamos viendo que existen avances notorios en la atención, investigación y sobre condena de feminicidas, lo que ha colocado al estado como referente nacional por el trabajo efectuado por la Fiscal de Justicia, Claudia Indira Contreras.

De acuerdo con María Salguero, creadora del Mapa de Feminicidios en México, Sonora está a la vanguardia en la investigación, arresto y sentencias a feminicidas, por lo que es un ejemplo para el resto del país, sobre todo para la Ciudad de México, en donde hasta han liberado a responsables de asesinar a mujeres con toda la alevosía.

De hecho, como lo hemos comentado con anterioridad, el año 2019 Sonora logró estar en el primer lugar nacional en cuanto a sentencias condenatorias, con una efectividad cercana al 100 por ciento.

Sin embargo, por supuesto que hay asignaturas pendientes, hay casos muy sentidos por las familias de las mujeres asesinadas, que vienen de años atrás y que la herida sigue abierta, como es el caso de Myriam Denise Ramos Delgado, que hoy cumple 15 años de haber sido asesinada brutalmente.

La joven exreportera gráfica de la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex) fue ultimada un sábado 21 de febrero de 2004, en la tienda de ropa de su propiedad ubicada en la tienda Soriana Progreso, en donde fue atacada con arma blanca, quien sabe si fue uno o más atacantes.

A 15 años de ese hecho, su familia y amigos, seguimos manteniendo la demanda de que se esclarezca su muerte y que llegue la ansiada justicia para ella, que era una joven con grandes planes que fueron salvajemente truncados por alguien desquiciado.

Ojalá, la Fiscal Claudia Indira Contreras, logre destinar parte de su tiempo a investigar casos anteriores, aunque sabemos que el día a día le exige bastante, pero son muchas las familias que tienen años esperando justicia, entre ellos los deudos de Myriam, por lo que en este caso en particular, durante lo que nos quede de vida mantendremos la demanda y la esperanza de que se actúe y se logre dar con él o los responsables.

Repunta descargas de aplicación Mujeres Seguras

Por cierto ayer comentábamos sobre el relanzamiento de la aplicación Mujeres Seguras que realizó el Secretario de Seguridad, David Anaya junto a la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres, Blanca Luz Saldaña, la cual se puede descargar en teléfonos celulares y utilizar aun cuando no se tenga datos, y la demanda aumentó considerablemente colocándose en cuarto lugar en descargas tanto para teléfonos IOS y Android.

De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública Estatal, se cuenta con 32 mil 322 usuarios registrados, y se han emitido cuatro mil 495 alertas de prueba y 61 emergencias reales, así que cualquier herramienta que ayude a mantener la seguridad de las féminas es más que bienvenida y debe ser aprovechada.

Diputada federal “pluri” deja al PRI y migra al PES

Luego de que su familia por años ha usufructuado al PRI y en consecuencia toda su vida vivió de éste, Irma Terán Villalobos renunció a la bancada del tricolor en San Lázaro para irse a la del Partido Encuentro Social (PES) al que pertenece su marido el también diputado federal, Jorge Argüelles, por lo que el dirigente estatal del tricolor Ernesto de Lucas, consideró que debe de dejar la diputación por congruencia, algo que no creemos que haga.

La hija de Vicente Terán y de Irma Villalobos de Terán, quienes por años alternaron entre sí la alcaldía y la diputación por Agua Prieta, era diputada federal plurinominal del PRI, de hecho, era la única legisladora priísta en San Lázaro, sin embargo, su marido la convenció de dejar la militancia en el tricolor.

En ese sentido, el dirigente del PRI en Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins estimó que al ser representante de partido y ya no formar parte de éste, lo decente es renunciar a la curul, lo que naturalmente no creemos que vaya a suceder…Ahora como dicen por ahí “hay desaires que se agradecen” o no?

Correo electrónico [email protected]