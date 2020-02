Imparable la violencia hacia la mujer… hallan a bebé asesinada

Todavía no terminamos de reponernos del feminicidio de la pequeña Fátima de siete años ocurrido en la Ciudad de México y del de la Policía Municipal de Guaymas, Leslie Rico López, cuando este miércoles nos sacudió el caso de una pequeñita de cinco meses raptada en Saltillo, Coahuila, cuyo cuerpo fue hallado en un baldío.

Esto indudablemente es reflejo de una grave descomposición social que estamos viviendo y en la que para atajarla debemos de trabajar todos, no solo echar la culpa a la autoridad, sino ver qué estamos haciendo en el hogar y la importancia de enseñar valores a nuestros hijos e hijas.

Por cierto, el gobierno de Claudia Pavlovich está haciendo su parte, mediante la aplicación para teléfono celular Mujeres Seguras, la cual se ha actualizado y entre las mejoras está que se podrá tener acceso sin necesidad de contar con datos.

De esta manera, es muy importante que usted descargue la aplicación o “app” y si ya la tiene es necesario que la actualice, para que en caso de verse en riesgo pueda pedir el apoyo al 911.

El Secretario de Seguridad Pública en Sonora, David Anaya Cooley junto con la directora del Instituto Sonorense de las Mujeres, Blanca Luz Saldaña, destacó la importancia de descargar y actualizar la mencionada app.

A su vez, Cassandra López Manzano, directora de seguimiento institucional a programas de perspectiva de género de la Secretaría de Seguridad Pública, aclaró que ésta puede ser utilizada por cualquier persona, sin distinción de género, que sienta que está en riesgo su integridad física.

Por cierto, también la secretaria de Educación y Cultura, está exhortando a padres de familia y maestros a resguardar la integridad física de menores desde que llegan hasta que salen en los planteles y yo agregaría que todos debemos de cuidarlos en los trayectos de ida y vuelta o en cualquier lugar que veamos a una persona en situación de riesgo… Es necesario ser más solidarios y proactivos para cuidar a nuestros niños, niñas y jóvenes.

Convocan a paro nacional de mujeres el nueve de marzo

Y en este entorno de violencia hacia la mujer y ante la indiferencia de autoridades del gobierno federal, que se han preocupado más por eventuales daños en la infraestructura que en atender de fondo la problemática, agrupaciones femeniles están convocando para el nueve de marzo a un día sin mujeres.

Con el lema “el nueve ninguna se mueve” la intención es que las féminas, desde niñas hasta adultas, no acudan a escuelas, labores, no salgan a las calles y con ello llaman a la solidaridad de los varones para que asuman las funciones de sus compañeras de trabajo.

Cabe señalar que la iniciativa que se ha viralizado en redes sociales, ha sido bien recibida y muchos empresarios se han manifestado a favor de permitir la ausencia de sus trabajadoras de los centros de trabajo, aun en aquellos sitios en donde la fuerza laboral es mayoritariamente femenil.

Así que si como dicen, si la autoridad no nos ve, el nueve realmente no lo harán y la convocatoria es a no poner un pie en la calle.

Además, a los varones los instan a utilizar una prenda o un distintivo morado para apoyar a su madre, hermanas, hijas, amigas, compañeras y sumarse así a la jornada, que esperemos prospere, pero sobre todo, despierte conciencias.

