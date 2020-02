Ejecutan a excomandante de la Policía de Guaymas Leslie Rico

Justo cuando los ánimos están más que caldeados por la violencia hacia las mujeres, tras el feminicidio de la pequeña Fátima ocurrido en la Ciudad de México el pasado sábado, la noche de este martes, en Guaymas fue asesinada una joven exComandante Operativa de la Policía Municipal del vecino puerto, cuando arribaba a su casa.

La mando policiaco fue identificada como Leslie Rico López, era egresada de las filas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), al parecer de la misma generación que la agente Dulce Rojo asesinada a inicios de la administración municipal junto a otros de sus compañeros en ese puerto.

Leslie, de 29 años, recientemente había sido comisionada a la Secretaría de Marina, debido a su excelente trabajo, e incluso estaba en capacitación en la Armada.

La joven elemento policiaca fue acribillada en su propio domicilio en la colonia Ampliación Nacionalización del Golfo, en donde fue prácticamente “cazada” por los delincuentes.

En Guaymas ya suman más de 20 las víctimas de la violencia en lo que va de 2020 y en el caso de Leslie, sería el primer elemento policiaco ultimado en lo que va de este año en el puerto, aunque en la actual administración suman 12 los agentes caídos.

Aunque sabemos que la profesión de los elementos policiacos es de alto riesgo, no deja de ser lamentable el que ocurran este tipo de hechos, sobre todo, porque los atacantes irrumpieron en la vivienda de la excomandante para acabar con su vida.

Pese a que se efectuó un amplio despliegue de elementos policiacos no fue posible dar con el o los responsables, tal y como ha ocurrido en los últimos hechos, en donde la impunidad es total.

Cabe señalar que según datos de nuestros compañeros de El Vigía, en el trienio 2012-2015 en Guaymas ultimaron a 50 personas, en el 2015-2018 que encabezó Lorenzo de Cima, el número creció a 150, y en la administración de Sara Valle Dessens iniciado en septiembre de 2018, esto es, en un año y cinco meses, acumula 160 homicidios dolosos ¿cómo la ve?

Lamentable que CFE condicione ayuda a joven herido al explotar transformador

Ojala que el joven Luis Fernando de 16 años, herido tras la explosión de un transformador en el Centro de la ciudad, el pasado 27 de noviembre, logre el respaldo de la justicia y se obligue a la Comisión Federal de Electricidad a sufragar todos los daños sufridos tanto él como Clarisa, de 15 años.

Y es que de acuerdo con el joven, su familia y su abogado Héctor Contreras, la empresa “de clase mundial” pretende “lavarse las manos” y no apoyar con los gastos a menos que firmen un acuerdo que los exonere de cualquier responsabilidad.

Por suerte, tanto el joven como su compañera fueron auxiliados por el organismo Shriners, quienes se hicieron cargo de los gastos y traslados a Estados Unidos para poder atenderlos y gracias a ello lograron superar las lesiones.

Sin embargo, el jovencito requiere de múltiples cirugías futuras, terapias, en pocas palabras de atención especializada en el vecino país, que es costosa y que con dos millones de pesos que pretende entregarle, estarían más que rebasados con los gastos que ya han hecho.

Es increíble que una empresa con tantos recursos regatee la ayuda a unos jóvenes que no tienen la culpa de que no se les haya dado mantenimiento a los equipos y que hayan sufrido las consecuencias de este accidente y que la firma tranquilamente esconda la cabeza y no haya quien la obligue a enfrentar su responsabilidad…Urge justicia para Luis Fernando y Clarisa!

Correo electrónico [email protected]