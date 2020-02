Exalcalde de Bácum detenido en EU quiere volver al cargo ¿cómo la ve?

De que existen personas cínicas, es indudable que las hay, pero el que a una autoridad municipal, en este caso a un alcalde lo detengan, por el delito que sea, pierda su trabajo por eso y al quedar libre vuelva a reclamarlo, eso ya es no tener vergüenza.

Y nos referimos al caso del exalcalde de Bácum, Rogelio Aboyte Limón, emanado de Morena, quien en diciembre de 2018 fue aprehendido al cruzar a Estados Unidos, ya que según informaron las autoridades del vecino país utilizó documentos apócrifos para cruzar y además, tenía pendiente un proceso por delitos contra la salud.

Ahora, luego de un año más que convulsionado, en el que primero se trató de ocultar el hecho del arresto de Aboyte Limón, luego el Cabildo mayoriteado por Morena, intentó evitar la designación de un nuevo alcalde, posteriormente el Congreso siguió un procedimiento y designó a su sustituta quien tomó protesta y tuvo que ingresar a las instalaciones junto a la fuerza pública, el destituido alcalde quiere volver por sus laureles.

Como bono adicional, recordaremos que el ex secretario del Ayuntamiento de Bácum, Víctor Manuel Armenta Martínez, fue acribillado en noviembre pasado al ser atacado a balazos junto a su hijo, quien resultó herido y ya antes había sido víctima de otra agresión.

Pues luego de esta historia bastante convulsionada en ese lugar de Sonora, resulta que el ex alcalde regresa a territorio sonorense, realmente no sabemos si cumplió su condena o si como dice, se trató de una equivocación y está libre, pero el caso es que quiere ocupar de nuevo la silla de Presidente Municipal.

Suponiendo, sin conceder, -como dicen los abogados- que el exalcalde de Bácum, Rogelio Aboyte Limón, haya sido detenido por equivocación en Estados Unidos, lo que es un hecho, es que él estuvo ausente de su cargo y fue por ello que se nombró una nueva figura a cargo del Ayuntamiento, cuya administración ha estado más que marcada por la controversia.

Aquí no está a discusión si fue culpable o inocente del delito que le imputaron las autoridades de Estados Unidos, sino el hecho de que estuvo ausente de su cargo, por más de 90 días que le permite la Ley y posteriormente hubo de nombrarse su sustituto.

Hasta donde sabemos no hay un precedente de que un edil destituido regrese por sus fueros, pero con la 4T todo puede suceder, de todas formas le preguntaremos al representante de los programas de Bienestar en Sonora, Jorge Taddei Brincas a ver qué opina de esta inusual situación…

El pase de charola de la 4T al más viejo estilo del PRI

Lo bueno de este negocio, en el que tenemos más de 30 años, es que estamos en un constante aprendizaje y uno no debe perder la capacidad de asombro con situaciones como la vivida este miércoles en la Ciudad de México, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, al más viejo estilo del PRI –tan cuestionado-, “pasó charola” y prácticamente obligó a un grupo de empresarios a comprar cachitos para la rifa del avión.

Como admitió el presidente mexicano los empresarios “se comprometieron” –a egg, que en inglés significa huevo-, a adquirir casi tres millones de cachitos de la Lotería por un monto de mil 500 millones de pesos con lo que ya se tienen “casi la mitad” de los poco más de tres millones de pesos que se piensa recaudar en el sorteo en el que realmente no se rifará el avión, sino 20 millones de pesos para cada uno de los ganadores.

Cabe señalar que esta no es una práctica nueva, es decir, no está descubriendo ni el hilo negro ni el agua tibia, como dicen por ahí, pero se presume o es lo que han reiterado, que la Cuarta Transformación sería diferente y la verdad que es igual o peor que sus antecesores sobre todo porque representa a lo peor del viejo PRI y eso no es motivo de enorgullecerse.

Dialoga Claudia Pavlovich con el Secretario de Seguridad Alfonso Durazo

La gobernadora Claudia Pavlovich se reunió este jueves con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo y demás integrantes del Gabinete de Seguridad, junto a otros siete gobernantes, en donde planteó, como ya lo había anticipado, la necesidad trabajar una estrategia que optimizar resultados en el combate a la inseguridad.

Por lo pronto, en la reunión se acordaron desde estrategias para combatir delitos hasta compras consolidadas de equipo además de programar reuniones periódicas para evaluar los resultados, lo que nos parece acertado, sobre todo, porque en esta problemática es imperativo el monitorear los avances en el combate a la delincuencia organizada.

Están Bomberos de Hermosillo de festejo ¡finalmente logran sindicato!

Como niños con juguete nuevo andaban ayer los Bomberos de Hermosillo luego de que el Cabildo aprobó por unanimidad la conformación del Sindicato Único de Bomberos, que es el primero en Sonora, con lo que están haciendo historia no solo en esta capital, sino en la entidad al abrir la puerta para la conformación de otras agrupaciones municipales.

Sabemos de todos los años de esfuerzos que costó el llegar a esta fecha, las largas batallas legales y los plantones con frío, calor, lluvia, hambre además de soportar el hostigamiento de las autoridades que en su momento estuvieron al frente de la ciudad.

Finalmente, ayer ya quedó consolidada la agrupación sindical al obtener el reconocimiento de la máxima autoridad del Ayuntamiento, en este caso el Cabildo encabezado por la presidenta municipal, Celida López Cárdenas… Felicidades a todos ellos, y al primer Secretario General del gremio, Jesús Díaz Ruelas, que vaya que se la rifó por muchos años.

