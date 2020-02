Imperativo mejorar el tejido social para enfrentar la delincuencia

Me pregunto si de prosperar la propuesta del diputado federal y coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, en el sentido de que el Estado se responsabilice de los daños e indemnice a un menor que sea víctima de acoso escolar, si habrá recursos suficientes para ello, tomando en cuenta que es una grave problemática la que se vive entre los estudiantes.

De acuerdo con el legislador morenista, el Estado, al permitir el acoso está incumpliendo con su deber de garantizar un ambiente libre de violencia en los planteles educativos y ojo, esto aplica tanto a escuelas públicas como privadas.

Esto nos indica que en Morena persiste la cultura paternalista que prácticamente pretende “comprar” simpatías y conciencias para asegurar su permanencia en el poder.

En contraparte, en Sonora, el secretario de Seguridad Pública, David Anaya Cooley está llamando a todos los sectores, es decir, gobierno estatal, federal y municipal, así como los sectores productivos, empresariales, comerciales, de servicios y organizaciones sociales, a hacer un solo frente para mejorar el tejido social.

Esto nos lleva a mejorar no solo el comportamiento en el hogar, la calle, la escuela y en cualquier lugar, a fin de reducir la incidencia delictiva y tener un tejido social firme que aleje a los niños de conductas delictivas y contrarias a la sana convivencia, ya que a final de cuentas, como lo hemos señalado anteriormente, la seguridad es labor de todos, no solo de las autoridades.

En fin, como dicen por ahí, cada quien tiene su librito y ojalá que cualquiera que sea el camino se logre mejorar el entorno social que está bastante viciado y complicado sobre todo en Hermosillo, donde no buscamos quien nos la hizo, sino quien nos la pague, creando un clima de encono que nos tiene en el primer sitio del país como una ciudad conflictiva.

Garantizan la calidad de agua de presas que abastecen a Hermosillo

Como dice el corrido “aquí se acabaron dudas” sobre la calidad del agua que consumimos los hermosillenses, ya que según el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la alcaldesa Célida López Cárdenas, tanto el contenido de la presa El Molinito como de la Abelardo L. Rodríguez, está libre de contaminantes o éstos están dentro de la norma.

Y esto es importante porque hay familias que no consumen para nada el agua de la tubería, e incluso han hecho inversiones cuantiosas para colocar filtros o recurren a los garrafones hasta para el baño diario, lo que nos parece un tanto exagerado.

Ayer, López Cárdenas, junto a José María Martínez Rodríguez, delegado de la dependencia federal, ofrecieron una conferencia de prensa y garantizaron que tras innumerables pruebas, que los metales están dentro de la norma.

Además, la edil también insistió en el apoyo para gestionar recursos pos unos tres mil millones de pesos para concluir la obra del acuaférico que permitiría garantizar el desarrollo de la ciudad.

Y es que hay que recordar que si tenemos un deficiente abasto de agua se limita la instalación de empresas, la construcción de fraccionamientos, en pocas palabras se frena el crecimiento.

En una etapa como la que nos encontramos, en la que es imperativo la llegada de nuevas empresas y que se continúen detonando proyectos, no nos podemos dar el lujo de quedar rezagados en cuanto a abasto del recurso.

