Sería bueno celebrar fechas cívicas en el día correspondiente

Pues aunque usted no lo crea, voy a coincidir con el presidente Andrés Manuel López Obrador y me sumaré a la intención de que las fechas cívicas se celebren cuando se conmemoran y no que se recorran al viernes o lunes más próximo para hacer “puente”.

La verdad no sé qué tanto beneficie al turismo este tipo de feriados largos, al menos entre mis compañeros de trabajo, conocidos, amigos y familiares, utilizan esos días para descansar en casa no para salir fuera de la ciudad, si acaso a San Pedro o Ures, pero eso lo hacen con o sin “puente”, y en el verano, por supuesto, a San Carlos o Bahía de Kino.

La gente que tiene poder adquisitivo para irse de vacaciones lo hace con días feriados o sin ellos, lo hacen el día que más les conviene y no toman en cuenta si son vacaciones o si se celebra tal o cual fecha cívica o histórica.

De ahí que tampoco le veo mucho caso a la protesta que está haciendo el sector de turismo y servicios ante la propuesta, que llamaron “ocurrencia” por parte del presidente López Obrador.

Por cierto, el mandatario señaló que los menores desconocen el porqué de los días feriados y desde su punto de vista, celebrarlo justo en la fecha correspondiente, ayudaría a que éstos estén mejor informados.

Y en eso voy a discrepar, porque a final de cuentas se trata de que los niños y jóvenes no están recibiendo la educación adecuada por parte de sus maestros y éstos deben de informarles el porqué de la fecha cívica, más allá de los puentes o días feriados.

Sin embargo, el nivel de la educación actual deja mucho qué desear, sobre todo si tomamos en cuenta el nivel de cierto grupo de profesores, que en algunos casos apenas y culminó su educación primaria, sobre todo en estados del sur del país.

Transforman fisonomía de la calle Mazatán en la colonia Miguel Hidalgo

Finalmente se les hizo justicia a los vecinos de la colonia Miguel Hidalgo que viven por la calle Mazatán, entre bulevar Solidaridad y Margarita Maza de Juárez, cuya vialidad, aunque usted no lo crea, fue pavimentada luego de que estaba prácticamente intransitable y tenían años clamando porque se les arreglara.

El día de ayer nos tocó ver que personal del Ayuntamiento realizaba los últimos toques retirando azolve y escombros que quedaron tras los trabajos, que si bien es cierto tardaron algunos meses, finalmente quedaron concluidos.

Aunque es un tramo de apenas dos calles, la vista que se tiene de ese sector se modificó notoriamente, hasta los vecinos limpiaron el frente de sus casas y patios, para estar más acorde a la nueva fisonomía de la vialidad.

En el lugar, el personal del Ayuntamiento primero arregló las tuberías, cuyas fugas eran constantes, colocó guarniciones y pavimentó el mencionado tramo y el cambio es radical, ojalá que se mantenga y los vecinos también cuiden el estado de sus viviendas.

Naturalmente en el sector continúan decenas de calles en pésimas condiciones, sobre la Margarita Maza de Juárez, hay innumerables fugas a pesar de que es una calle sumamente transitada, pero los vecinos confían en que la alcaldesa Celida López los tome en cuenta y los incluya en el programa de pavimentación intensiva que tenemos entendido iniciará este año.

Por cierto, ayer nos tocó observar a personal que con sus teodolitos medían el bulevar Lázaro Cárdenas, entre la Olivares y la Monteverde y esperemos que sea con el fin de reparar la rúa.

Cabe señalar que no sabemos si el personal era de la Secretaría de Infraestructura Urbana del gobierno estatal, a cargo de Ricardo Martínez, quien por instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich también trae un ambicioso proyecto de pavimento o de la Cidue del municipio, pero ya es un avance verlos con los primeros trabajos en el tramo que como lo hemos mencionado en innumerables ocasiones está para llorar.

