Debe Unison actuar en forma contundente contra docentes acosadores

Como madre de familia de estudiantes de la Universidad de Sonora es preocupante conocer el exagerado número de casos de acoso que sufren las y los alumnos de la máxima casa de estudios por parte de maestros, ante la indiferencia de autoridades educativas y de la sociedad en general.

Y como mujer y profesionista es vergonzoso que en pleno siglo 21 sigamos conociendo de este tipo de casos que ya deberían de estar más que erradicados y que sin embargo, ante una cultura machista como la que impera en México, continúan ocurriendo como si estuviéramos en la época de la conquista.

Hasta la fecha, en el caso particular ni mis hijas ni hijos han sufrido una situación como la que manifiestan jóvenes en la plataforma Me Too a través de redes sociales, quienes dan nombre y apellido de los acosadores.

Lamentablemente, aunque la Universidad de Sonora, recientemente dio a conocer que se había aprobado un Reglamento para acabar con esta práctica, según refieren las y los jóvenes perjudicados se trata de letra muerta.

También el Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus) se hace de la vista gorda, e incluso, en su directiva existen docentes que han sido señalados de incurrir en ese tipo de prácticas, esto es, “se tapan con la misma cobija”.

Lo que es una realidad que la práctica de acoso existe, y no solo en México sino en países altamente desarrollados, lo que no es motivo de justificación.

También es cierto que el acoso afecta por igual a mujeres y hombres y que por supuesto, se debe de erradicar y actuar en contra de quienes incurren en éstas prácticas y en el caso de la Unison, retirándoles de su puesto y de la universidad, no solo cambiándolos de adscripción, porque de otra manera se envía el mensaje de que la institución los está protegiendo, como de hecho sucede.

Ojalá que el rector Enrique Velázquez Contreras, tome el toro por los cuernos y actúe en forma contundente en contra de quienes están echando a perder la vida de jóvenes que han preferido dejar su preparación que soportar ese tipo de escarnio al que los someten quienes no deben estar al frente en un aula.

Da SCJN golpe a trabajadores a punto de jubilarse en el IMSS

Habrá que revisar y conocer a fondo cómo afectará a los “trabajadores de transición” como denominó la Suprema Corte de Justicia a quienes estamos a punto de jubilarnos con la Ley de 1973 y podemos escoger también la de 1997 del IMSS, según convenga a cada caso, aunque de acuerdo con la información reciente ahora quedó acotada a 10 salarios mínimos como tope de jubilación.

Deberá ser motivo de un análisis minuciosa esta situación, ya que es increíble que un gobierno federal, supuestamente defensor del pueblo, como lo pregona Andrés Manuel López Obrador, venga a perjudicar más que a beneficiar a la clase trabajadora que fue la que lo catapultó al poder, creyendo que sería la “esperanza de México” y ha resultado ser el “dolor de cabeza”.

De acuerdo con datos proporcionados son 20 millones de personas las que cotizaban en el IMSS antes del 1 de julio de 1997 cuando entraron en vigor las reformas que hicieron obligatoria las Afores, quienes al llegar a su jubilación podrían optar por el régimen de la Ley 1973 o la actual.

Sin embargo, ahora se acotó a que solo se pueden jubilar con la ley 1997 y con un tope de 10 salarios mínimos en lugar del de 25 salarios mínimos, o sea prácticamente redujeron en más del 50 por ciento el monto de jubilación ¿cómo la ve?

En fin, es un tema complejo, que requerirá de una explicación más amplia pero que nos debe de preocupar y ocupar, sobre todo quienes están próximos a solicitar el beneficio tras haber trabajado durante más de 30 años y es injusto que les quieran “hacer de agua” el derecho ganado.

Y mientras tanto, sería bueno escuchar la voz de los sindicatos que a la fecha se han quedado callados con lo que solapan este tipo de hechos que afectan a sus agremiados.

Correo electrónico [email protected]