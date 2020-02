Grupo financiero Actinver invierte en nuevas oficinas en respuesta a la confianza generada

El secretario de Economía, Jorge Vidal destacó la importancia de los grupos financieros en la actividad económica

La llegada de servicios financieros a la entidad impulsa la potencialidad del estado y es respuesta de la confianza que genera la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, apuntó Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, durante la inauguración de Actinver en Hermosillo.

Actinver llega a la capital sonorense después de 20 años de estar instalados en Sonora, el grupo financiero enfocado en el manejo de inversiones está conformado por especialistas en asesoría financiera, análisis y gestión de portafolios.

Vidal Ahumada puntualizó que los grupos financieros desempeñan un papel crucial en la economía, porque tienen la capacidad de estimular el ahorro y sobre todo distribuirlo, particularmente los fondos de inversión que brindan a los pequeños y medianos ahorradores la posibilidad de potencializar sus proyectos.

“Todos los sectores estratégicos están detonando por eso el sector inmobiliario, el sector financiero, como consecuencia están creciendo, he aquí una prueba más, estoy seguro que el señor Madero y sus socios no hubieran apostado a Hermosillo, que tiene un costo, de no ver la visión de lo que está sucediendo aquí en el estado” afirmó.

Héctor Madero Rivero, presidente del Consejo de Corporación Actinver dijo que al mismo tiempo que la inauguración de nuevas oficinas en Hermosillo, se abren en Ciudad de México, y dentro de dos semanas se hará lo mismo en Monterrey.

“Es un compromiso de apoyar a aquellas empresas que quieran venir a invertir en el estado, porque lo estamos haciendo a través de toda la red que tenemos en todo el país, es el objetivo de Actinver y es en lo que estamos comprometidos”, aseguró.

El corte de listón estuvo además a cargo de ejecutivos Actinver: Hugo Castañeda López, director Hermosillo; Roberto Valdés Acra, director general de Grupo Financiero; Fernando Pérez Pérez, director general adjunto de Grupo Financiero; Hugo Castañeda López, director de Casa de Bolsa Hermosillo; Enrique Camargo Félix, director de Plaza Hermosillo y Francisco Coppel Ascona, director divisional